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      МОВНЕ ПИТАННЯ ЧОРНОБИЛЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ООН
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      МОВНЕ ПИТАННЯ ЧОРНОБИЛЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ООН

      Вєсті Кремля. Слівкі: Маріонетка Путіна Навальний. В Росії освятили антисанкційний екскаватор

      Вєсті Кремля 132

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 27 квітня – єдиним доказом тези, що Навальний – путінська маріонетка, є те, що він досі живий. Він безперешкожно випускає свої розслідування, які абсолютно ні до чого не приводять. Бо показує там рівно стільки, скільки дозволяють. В РФ освячують не тільки космічну техніку, а й екскаватор, який боротиметься із санкційними товарами.

      Також у випуску:

      Свобода в РФ – це заборони. 

      Лімузин як у Кім Чен Ина.

      Лукашенкові стали заміцні братні обійми.

      Месники врятують світ, але не Росію.

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      Теги: Новини Росії Володимир Путін Вєсті Кремля Олексій Навальний
      Джерело: 24 канал
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