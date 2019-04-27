Вєсті Кремля. Слівкі: Маріонетка Путіна Навальний. В Росії освятили антисанкційний екскаватор
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 27 квітня – єдиним доказом тези, що Навальний – путінська маріонетка, є те, що він досі живий. Він безперешкожно випускає свої розслідування, які абсолютно ні до чого не приводять. Бо показує там рівно стільки, скільки дозволяють. В РФ освячують не тільки космічну техніку, а й екскаватор, який боротиметься із санкційними товарами.
Також у випуску:
Свобода в РФ – це заборони.
Лімузин як у Кім Чен Ина.
Лукашенкові стали заміцні братні обійми.
Месники врятують світ, але не Росію.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі