Вєсті.UA. Жир: Гордон перевзувся і став домашнім улюбленцем

Дмитро Гордон зробив новорічне фото спільно з Василем Головановим – телеведучим каналу Ріната Ахметова. Підписав фото неоднозначно: "Ми наступаємо. З наступаючим".

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 31 грудня – дізнавайтесь у програмі.

До теми "Огрядна тварина і повія": мер Дніпра Філатов вибухнув лайкою в бік Богдана і Гордона

Дивний Кадиров

Глава Чечні Рамзан Кадиров вкотре підіграв російській пропаганді. Він зробив цинічну заяву про те, що Україну нібито треба приєднати до Росії. Запропонував зробити це у тому разі, якщо президент Володимир Зеленський продовжуватиме антиросійську політику.

Передозування у Жиріновського

Одіозний російський політик Володимир Жиріновський вирішив не відставати від інших. Він закликав "бомбити Україну і ЄС". За його словами, найкращий для цього час – новорічна ніч.

Зверніть увагу Абсурдна пропаганда: як і про що брехала Росія у 2021 році

Лавров і його "войнушка"

Водночас глава МЗС Росії Сергій Лавров впевнений, що США хочуть зробити "войнушку". Мовляв, насправді Москва ні в чому не винна, а американці хочуть все перекрутити.

Фотосесія Савченко

Надія Савченко влаштувала собі святкову жіночну фотосесію. Звісно, вона неабияк вразила мережу, але не так, як очікувала. Усі просто вибухнули мемами.

Скандал довкола Гарбарука

Ексзаступник міністра освіти Ігор Гарбарук звільнився після скандалу, який трапився довкола його обраниці. Він вважає, що це дискримінація людини, яка хоче виділитися. Мовляв, в цій історії є нотки сексизму.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 31 грудня: дивіться відео