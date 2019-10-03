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      Вєсті.UA: Красномовство Тищенка з журналістами. Українці розлючені на Зеленського

      Вєсті.UA 335 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 3 жовтня – Микола Тищенко не зміг дати відповідь журналістам на питання про Іловайську трагедію, хто є міністром охорони здоров’я України та про формулу Штайнмаєра. В українських містах проходять протести. Активісти виступають проти погодження Україною тексту формули Штайнмаєра і називають це "капітуляцією перед Росією".

      Також у випуску:

      Дивна поведінка Киви.

      Гроші Шарія.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Вєсті.UA
      Джерело: 24 канал
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