Вєсті.UA: Красномовство Тищенка з журналістами. Українці розлючені на Зеленського

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 3 жовтня – Микола Тищенко не зміг дати відповідь журналістам на питання про Іловайську трагедію, хто є міністром охорони здоров’я України та про формулу Штайнмаєра. В українських містах проходять протести. Активісти виступають проти погодження Україною тексту формули Штайнмаєра і називають це "капітуляцією перед Росією".

Також у випуску: Дивна поведінка Киви. Гроші Шарія.

Джерело: 24 канал