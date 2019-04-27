Вєсті.UA. Жир: Хто кинув Порошенка. Савченко стає святою
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA" за 27 квітня – Петро Порошенко, програвши вибори в президенти, не засмучується і йде в парламент. Щоправда, дехто з його команди вже міняє кольори політичних прапорів. Надія Савченко повернулась у парламент зовсім іншою: нікому не погрожує і здається дуже доброю.
Також у випуску:
Нечисть прокинулась: хто привітав Зеленського.
Одним місцем на двох стільцях: кого підтримує Ляшко.
Чарівні прорахунки Пашинського.
Ігри спікерських престолів.
Джерело: 24 канал
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