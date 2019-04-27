Вєсті.UA. Жир: Хто кинув Порошенка. Савченко стає святою

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA" за 27 квітня – Петро Порошенко, програвши вибори в президенти, не засмучується і йде в парламент. Щоправда, дехто з його команди вже міняє кольори політичних прапорів. Надія Савченко повернулась у парламент зовсім іншою: нікому не погрожує і здається дуже доброю.

Також у випуску: Нечисть прокинулась: хто привітав Зеленського. Одним місцем на двох стільцях: кого підтримує Ляшко. Чарівні прорахунки Пашинського. Ігри спікерських престолів.

Джерело: 24 канал