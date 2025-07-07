"Вже стає очевидно": удари США по ядерній програмі Ірану викрили дещо про Росію

Розгоряння конфлікт на Близькому Сході вдалося призупинити, коли США завдали удару по ядерних об'єктах Ірану. Після цього Ізраїль та Іран швидко домовились про припинення вогню.

Проте Росія виявилась неспроможною допомогти своєму союзнику Ірану в протистоянні з Ізраїлем. Полковник британської армії відставці Геміш де Бреттон-Гордон у розмові з 24 Каналом, пояснив, чому Кремль не став активно втручатися в конфлікт на Близькому Сході.

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Дипломатична перемога Трампа

"Іран, імовірно, сподівався, що Путін втрутиться і, як то кажуть, "верхи на білому коні", з системами ППО, боєприпасами та технікою примчиться, щоб підтримати його проти США та Ізраїля", – припустив Бреттон-Гордон.

Проте Росія не зробила нічого. Єдине, що запропонував Путін, – і це, за словами полковника у відставці, виглядає за межею пародії та іронії – виступити посередником між Ізраїлем та Іраном.

Однак насправді це – дипломатична перемога Дональда Трампа. Він зумів завдати серйозного удару по ядерній інфраструктурі Ірану, і це можна вважати позитивним результатом,

– пояснив він.

Ба більше, саме президент США забезпечив припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, якого наразі вони дотримуються. Тому це, безумовно, величезний успіх для Білого дому і одночасно, на його думку, серйозна поразка Кремля.

Вже стає очевидно, що російське озброєння абсолютно не витримує конкуренції з сучасною американською технікою. І це має викликати велике занепокоєння серед російських генералів і політиків, адже їхню вразливість вже не модна приховувати,

– впевнений Геміш де Бреттон-Гордон.

Путін не зумів допомогти Ірану, тому що, як зауважив полковник британської армії відставці, просто не міг собі цього дозволити. Кремль щоденно запускає по Україні багато ракет і дронів, і значна їхня частина надходить якраз з Ірану. Тому Путін не має ані техніки, ані ресурсів, які міг би передати іранцям.

Зазначимо, що за словами головного консультанта Національного інституту стратегічних досліджень Івана Уса, Росія, окрім словесної підтримки, нічим більше не допомогла Ірану під час його протистояння з Ізраїлем. У ЗМІ з'являються думки, що "Росія "кинула" Іран", адже під час візиту міністра закордонних справ Ірану до Москви Тегеран просив про у неї про те, щоб Росія тимчасово забрала до себе іранський уран та повернула ракети, які він їй давав. Однак Кремль не погодився ані на перший, ані на другий пункт.