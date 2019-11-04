Wizz Air запустила 6 нових рейсів з Одеси: список

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air виконала свої перші рейси з Одеси в Будапешт (Угорщина), Берлін (Німеччина), Гданськ, Вроцлав, Катовіце (Польща) і Братиславу (Словаччина).

Перельоти за вказаними маршрутами будуть здійснюватися двічі на тиждень, повідомили у пресслужбі авіакомпанії.

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Вартість квитків становить від 429 гривень в один бік. Перші польоти Wizz Air уже здійнив упродовж 1-4 листопада.

До речі, за 9 місяців 2019 року кількість пасажирів, яких в Україну і з доставив Wizz Air, склала понад півтора мільйона осіб. Це на 68% більше, ніж торік. Більше – тут.

З березня 2020 року Wizz Air запускає рейси із Запоріжжя у Гданськ, Вроцлав, Краків (Польща), Відень (Австрія), Вільнюс (Литва) і Будапешт (Угорщина).

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Що відомо про Wizz Air?Найбільший лоукост-перевізник в Угорщині. Авіакомпанія здійснює пасажирські перевезення переважно до країн Європи, а також – у Марокко, Ізраїль, ОАЕ та Казахстан.



Загалом компанія обслуговує приблизно 450 маршрутів та з'єднує 129 напрямків у 38 країнах світу.