Wizz Air запустила 6 нових рейсів з Одеси: список
Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air виконала свої перші рейси з Одеси в Будапешт (Угорщина), Берлін (Німеччина), Гданськ, Вроцлав, Катовіце (Польща) і Братиславу (Словаччина).
Перельоти за вказаними маршрутами будуть здійснюватися двічі на тиждень, повідомили у пресслужбі авіакомпанії.
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Вартість квитків становить від 429 гривень в один бік. Перші польоти Wizz Air уже здійнив упродовж 1-4 листопада.
До речі, за 9 місяців 2019 року кількість пасажирів, яких в Україну і з доставив Wizz Air, склала понад півтора мільйона осіб. Це на 68% більше, ніж торік. Більше – тут.
З березня 2020 року Wizz Air запускає рейси із Запоріжжя у Гданськ, Вроцлав, Краків (Польща), Відень (Австрія), Вільнюс (Литва) і Будапешт (Угорщина).
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Що відомо про Wizz Air?Найбільший лоукост-перевізник в Угорщині. Авіакомпанія здійснює пасажирські перевезення переважно до країн Європи, а також – у Марокко, Ізраїль, ОАЕ та Казахстан.
Загалом компанія обслуговує приблизно 450 маршрутів та з'єднує 129 напрямків у 38 країнах світу.