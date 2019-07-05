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      World Architecture Festival: які українські проекти потрапили у шорт-лист престижної премії

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      ЖК у Києві потрапив у шорт-лист престижної архітектурної премії
      ЖК у Києві потрапив у шорт-лист престижної архітектурної премії / kandevelopment.com

      Міжнародний фестиваль World Architecture Festival представив список фіналістів, які позмагаються за отримання престижної архітектурної премії.

      У шорт-лист потрапили два українські проекти, над обома працювало архітектурне бюро Archimatika, йдеться на офіційному сайті премії.

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      Що відомо про World Architecture Festival?Це одна з найпрестижніших професійних нагород у сфері архітектури, її часто називають архітектурним "Оскаром".

      Фестиваль проводиться щороку і збирає найкращих архітекторів, містобудівників, девелоперів та інвесторів з понад 60 країн світу.

      Лауреатів премії оголошують у грудні в Амстердамі.

      Як виглядають українські проекти фіналісти? У 2019 у фінал пройшло 534 проекти в 33 номінаціях з 70 країн світу.

      Україну представляє київське бюро Archimatika. Одразу два його проекти боротимуться за нагороду у різних номінаціях.

      У номінації Future Project – Residential представлений проект житлового комплексу The Snail Appartments, який українське бюро збудує у Нью-Йорку. Нерухомість 24 раніше писала, чим особливий проект нового ЖК від Archimatika, який з'явиться на Манхеттені.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      The Snail Apartment, a 10-storey building, Chelsey, New York Visualization by @bureau_mindness

      Допис, поширений archimatika (@archimatika)

      Інший уже реалізований проект бюро представлений у Completed Buildings: Housing. Йдеться про житловий комплекс Comfort Town у Києві.

      Забудовник позиціонував ЖК як такий, що матиме невелику висотність і змінну поверховість забудови. Кількість поверхів у житлових спорудах комплексу коливається від 5 до 16 поверхів і понад 60 різних варіантів планування квартир.

      ЖК розташований у Дніпровському районі Києва на території колишнього Київського гумово-регенераторного заводу, в межах промислової зони "Березняки".

      Особливістю комплексу є те, що багатоповерхові будинки пофарбовані у різні кольори, завдяки цьому яскравий ЖК є впізнаваним у панорамі Києва.

      ЖК Комфорт Таун Київ премія архітектура
      ЖК "Комфорт Таун" легко впізнати у панорамі Києва / Фото: calvertjournal.com

      Подивіться, як виглядає інтер'єр єдиного українського ресторану, який увійшов у топ-30 найкращих піцерій світу.

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      Теги: Новини нерухомості України Архітектура Нагороди Знай наших! Дизайн Новини Києва Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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