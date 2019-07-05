World Architecture Festival: які українські проекти потрапили у шорт-лист престижної премії

Міжнародний фестиваль World Architecture Festival представив список фіналістів, які позмагаються за отримання престижної архітектурної премії.

У шорт-лист потрапили два українські проекти, над обома працювало архітектурне бюро Archimatika, йдеться на офіційному сайті премії.

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Що відомо про World Architecture Festival?Це одна з найпрестижніших професійних нагород у сфері архітектури, її часто називають архітектурним "Оскаром".



Фестиваль проводиться щороку і збирає найкращих архітекторів, містобудівників, девелоперів та інвесторів з понад 60 країн світу.



Лауреатів премії оголошують у грудні в Амстердамі.

Як виглядають українські проекти фіналісти? У 2019 у фінал пройшло 534 проекти в 33 номінаціях з 70 країн світу.

Україну представляє київське бюро Archimatika. Одразу два його проекти боротимуться за нагороду у різних номінаціях.

У номінації Future Project – Residential представлений проект житлового комплексу The Snail Appartments, який українське бюро збудує у Нью-Йорку. Нерухомість 24 раніше писала, чим особливий проект нового ЖК від Archimatika, який з'явиться на Манхеттені.

Інший уже реалізований проект бюро представлений у Completed Buildings: Housing. Йдеться про житловий комплекс Comfort Town у Києві.

Забудовник позиціонував ЖК як такий, що матиме невелику висотність і змінну поверховість забудови. Кількість поверхів у житлових спорудах комплексу коливається від 5 до 16 поверхів і понад 60 різних варіантів планування квартир.

ЖК розташований у Дніпровському районі Києва на території колишнього Київського гумово-регенераторного заводу, в межах промислової зони "Березняки".

Особливістю комплексу є те, що багатоповерхові будинки пофарбовані у різні кольори, завдяки цьому яскравий ЖК є впізнаваним у панорамі Києва.



ЖК "Комфорт Таун" легко впізнати у панорамі Києва / Фото: calvertjournal.com

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