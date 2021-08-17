Я переміг би, – Беленюк заявив, що боротиметься з Путіним, якщо це допоможе Україні

Жан Беленюк заявив, що боровся би з президентом Росії Володимиром Путіним. Зокрема якби його дії вплинули на ситуацію в Україні.

За словами спортсмена та нардепа, він воліє робити те, що приноситиме результат. Тому просто сказати очільнику Кремля, щоб він пішов з Донбасу і Криму – не подіє.

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Беленюк: Я б боровся цілими днями

Адже якщо Путіну так сказати, то це не означатиме, що він піде. Попри це, Беленюк готовий боротись з президентом держави-окупанта до кінця.

Якщо це допомогло б моїй країні, я б боровся з ним цілими днями. І впевнений – переміг би,

– наголосив Беленюк.

Україна, як сказав нардеп, багато втратила через політику Кремля. Тому потрібно робити все можливе, аби наприкінці опинитися переможцями.

Через Путіна Україна втратила бази для тренувань

Також Беленюк заявив , що в Україні всі знають, ким насправді є Путін – вбивцею.

Спортсмен зауважив, що через Путіна українські спортсмени не мають можливості тренуватися у гарному місці підготовки, зокрема в тимчасово окупованому Криму.

Адже на півострові розташовані хороші бази, зокрема в Євпаторії, в Алушті та Ялті. Водночас Україна наразі не має можливість проводити там тренування.

"Ми втратили величезну кількість наших військових. Це сльози і горе величезної кількості матерів і батьків", – додав Беленюк.

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