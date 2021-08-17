Я переміг би, – Беленюк заявив, що боротиметься з Путіним, якщо це допоможе Україні
Джерело:ютуб "Алеся Бацман"
Жан Беленюк заявив, що боровся би з президентом Росії Володимиром Путіним. Зокрема якби його дії вплинули на ситуацію в Україні.
За словами спортсмена та нардепа, він воліє робити те, що приноситиме результат. Тому просто сказати очільнику Кремля, щоб він пішов з Донбасу і Криму – не подіє.
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Беленюк: Я б боровся цілими днями
Адже якщо Путіну так сказати, то це не означатиме, що він піде. Попри це, Беленюк готовий боротись з президентом держави-окупанта до кінця.
Якщо це допомогло б моїй країні, я б боровся з ним цілими днями. І впевнений – переміг би,
– наголосив Беленюк.
Україна, як сказав нардеп, багато втратила через політику Кремля. Тому потрібно робити все можливе, аби наприкінці опинитися переможцями.До речі! Також Беленюк заявив, що в Україні всі знають, ким насправді є Путін – вбивцею.
Через Путіна Україна втратила бази для тренувань
Спортсмен зауважив, що через Путіна українські спортсмени не мають можливості тренуватися у гарному місці підготовки, зокрема в тимчасово окупованому Криму.
Адже на півострові розташовані хороші бази, зокрема в Євпаторії, в Алушті та Ялті. Водночас Україна наразі не має можливість проводити там тренування.
"Ми втратили величезну кількість наших військових. Це сльози і горе величезної кількості матерів і батьків", – додав Беленюк.
Останні новини з Беленюком: коротко
- Після перемоги Беленюка на Олімпіаді-2020 росіяни почали "палати". У відповідь на образи спортсмен назвав Ольгу Скабєєву пропагандисткою.
- До речі, після першого "золота" він станцював гопак на арені. Наприкінці танцю – тричі пригнув у шпагаті.
- Олімпійський медаліст наразі не планує покидати спорт, але має на меті сконцентруватись на політиці.
- Молодики-расисти намагались спровокувати з ним бійку в Києві. Але Беленюк заявив, що ніхто не змусить його поїхати з України.