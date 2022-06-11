Я розумію, що дипломатія може зберегти життя людей, Путін – ні, – Зеленський про переговори

Будь-яка війна повинна завершитися перемовинами, адже саме вони задатні зберегти життя людей. Однак президент Росії Володимир Путін цього не розуміє.

Про це 10 червня заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування зі студентами та викладачами британських університетів, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що для завершення війни потрібне бажання обох сторін.

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Путін не розуміє, що саме дипломатія може зберегти життя людей

Зеленський зауважив, що якби Україна була в НАТО, то битва за незалежність нашої держави все одно відбулася б. Однак все було б дещо інакше.

"Мені здається, не було б стільки втрат. Міг би бути якийсь невеличкий військовий конфлікт чи провокації з боку Росії, їхня незгода. Але я вважаю, що ми б зберегли велику кількість людей", – зазначив президент.

Він додав, що має негативні емоції щодо того, що Україна прагнула вступити в НАТО, але їй такого шансу не дали. Проте глава держави вдячний країнам Альянсу за допомогу, яку вони надають нашій державі від початку повномасштабної війни.

Зеленський зауважив, що всі роки свого президентства абсолютно розуміє, що будь-яка війна повинна закінчитися столом перемовин.

Я розумію, що дипломатія може зберегти кількість життів. Я це розумію, але, на жаль, цього не розуміє президент Російської Федерації. Ось і все. Потрібне бажання обох сторін, щоб закінчити війну між двома країнами,

– заявив глава держави.

Зеленський підсумував, що не готовий просити в окупантів про незалежність України, адже вона і без того належить нашій державі.

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Коротко про перемовини України та Росії

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