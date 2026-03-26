Я сподіваюсь побачити великий обмін військовополоненими на Великдень, – Буданов

Від початку вторгнення Росії на територію України, окупанти взяли багато українців у полон. Наша держава використовує всі доступні методи, щоб повернути наших громадян додому.

Переговори щодо обміну полоненими тривають кожного дня. Про це розповіли на заході "Разом заради повернення", передає 24 Канал.

Коли може відбутись наступний обмін полоненими?

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов підкреслив, що нові обміни, однозначно, будуть.

Я сподіваюсь побачити великий обмін військовополоненими на Великдень. Ми зробимо для цього все, що потрібно,

– сказав він.

Буданов звернувся до родин військових, які перебувають у російському полоні.

Крім того, він зазначив, що Володимир Зеленський особисто тримає під контролем процес повернення українців додому.

Важливо! Президент України назвав, скільки наших громадян перебуває у російському полоні станом на лютий 2026 року. Мовиться про 7 тисяч українців.

Важливо, що в України є партнери, які допомагають з обмінами. Без них домовлятися з Росією про це було б складно.

Буданов відзначив Сполучені Штати Америки та Об'єднані Арабські Емірати. Ці країни доклали багато зусиль, щоб допомогти нашій державі в обмінному процесі.

Вони зробили неоціненний внесок: дипломатичний ресурс, посередництво у найскладніших ситуаціях і тиск там, де він був необхідний,

– зазначив він.

За словами керівника Офісу президента, Україна вдячна США та ОАЕ і розраховує на таку партнерську підтримку і надалі.

Що відомо про обміни полоненими?