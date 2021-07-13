Я залишаюся головою фракції "Голос", – Железняк

Олександра Устінова заявила, що більшість депутатів від "Голосу" проголосували за звільнення голови Ярослава Железняка. Однак політик продовжує це заперечувати.

За словами Железняка, жодних змін у "Голосі" не відбулося. Він висловив сподівання, що депутати зважатимуть на українське законодавство.

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Железняк закликав колег не маніпулювати

Железняк заявив, що попросив колег вивчити регламент і положення про фракції, яке вони раніше одноголосно підтримали. Також він закликав їх не маніпулювати деякими питаннями, щоб "здобути якісь політичні бали".

Якщо коротко – так, я залишаюся головою фракції. Роман Костенко залишається заступником голови фракції. Жодних змін не відбулося,

– заявив він.

Олександра Устінова заявила , що більшість депутатів від "Голосу" проголосували за звільнення Ярослава Железняка. За її словами, те, що політик заперечує цю інформацію, здається жалюгідним.

Депутат розповів, що чув заяви своїх колег, однак він не відповідатиме на них аналогічними звинуваченнями.

"Вважаю, що фракція "Голос" найефективніша й кожен її член заслуговує на повагу, попри те, що інколи є дуже дивні публічні заяви, які не відповідають дійсності", – заявив він.

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Як це вплине на репутацію "Голосу"

На думку Железняка, такий конфлікт у "Голосі" точно не матиме позитивного впливу на політсилу. Водночас у нього немає жодного сумніву у порядності колег.

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