Я залишаюся головою фракції "Голос", – Железняк
Джерело:24 канал
Олександра Устінова заявила, що більшість депутатів від "Голосу" проголосували за звільнення голови Ярослава Железняка. Однак політик продовжує це заперечувати.
За словами Железняка, жодних змін у "Голосі" не відбулося. Він висловив сподівання, що депутати зважатимуть на українське законодавство.
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Железняк закликав колег не маніпулювати
Железняк заявив, що попросив колег вивчити регламент і положення про фракції, яке вони раніше одноголосно підтримали. Також він закликав їх не маніпулювати деякими питаннями, щоб "здобути якісь політичні бали".
Якщо коротко – так, я залишаюся головою фракції. Роман Костенко залишається заступником голови фракції. Жодних змін не відбулося,
– заявив він.
Депутат розповів, що чув заяви своїх колег, однак він не відповідатиме на них аналогічними звинуваченнями.
"Вважаю, що фракція "Голос" найефективніша й кожен її член заслуговує на повагу, попри те, що інколи є дуже дивні публічні заяви, які не відповідають дійсності", – заявив він.
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Як це вплине на репутацію "Голосу"
На думку Железняка, такий конфлікт у "Голосі" точно не матиме позитивного впливу на політсилу. Водночас у нього немає жодного сумніву у порядності колег.
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Що цьому передувало
- Сергій Притула заявив, що покидає "Голос", адже не погоджується з політикою керівництва партії.
- У Вінниці 15 членів партії "Голос" заявили про вихід з політсили. Таке рішення вони мотивували узурпацією влади, брудними технологіями та іншими причинами.
- Частина депутатів "Голосу" вимагають виключили з лав партії її очільницю Кіру Рудик. Причиною вважають її систематичні прогули.
- Вже 16 червня деякі нардепи від "Голосу" оголосили про створення об'єднання "Справедливість" у Раді.