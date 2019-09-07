Я нарешті його дочекалася: мама Сенцова готується їхати з Криму на зустріч з сином

Людмила Сенцова дочекалася звільнення свого чина Олега з російського полону. Жінка готується до зустрічі з ним у Києві 8 вересня.

Сама жінка повернення Олега Сенцова до України зустріла в Криму в селі Скалисте. Тож за всіма подіями стежила онлайн на відстані.

"Я бачу тебе! З Аліною [донька Олега Сенцова, – прим. ред.]. Моя радість! Цілую, обіймаю! На завтра готуюся", – у телефонній розмові з Олегом Сенцовим в перші хвилини після повернення заявила його мама.

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"Я б одне говорила: "Дякую, дякую!"... Не знаю, за що. Так і хочеться сказати "Дякую". Це дуже страшно. Мені багато років, я можу не дочекатися. Я його дочекалася. Я завтра його обійму", – додала Людмила Сенцова в коментарі "Крим.Реалії".

Нагадаємо, 7 вересня відбувся обмін між Україною та Росією у форматі "35 на 35". До України повернулося 24 полонені моряки та 11 бранців Кремля. Серед них і Олег Сенцов, який російською владою був ув'язнений на 20 років нібито за підготовку теракту.

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Українські політв'язні, які провернулися з Росії



Полонені українські моряки, які повернулися до України