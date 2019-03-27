Я не розумію, як Україна може вести бізнес з Росією, – генерал США

НАТО і країнам-партнерам потрібно створити концепцію стримання Російської Федерації, бо вона може заблокувати й Одесу.

Про це сказав колишній командувач Сухопутних військ США в Європі (у 2014-2017 роках), а нині голова відділу стратегічних досліджень Центру аналізу європейської політики, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес в інтерв'ю DELFI.

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За його словами, для НАТО і країн-партнерів, як Грузія і Україна, щоб протистояти тому, що робить Росія, необхідно створити наш власний A2/AD (Anti Access/ Area Denial) – "захисну сферу" з використанням морських і наземних систем.

Що таке A2/AD?Це концепція стримування противника (зазвичай комплексом озброєнь) шляхом створення підвищеної небезпеки для дислокації або переміщення сил супротивника в захищену місцевість.

Термін став особливо широко застосовуватися експертами в сучасній військовій науці з моменту розробки Росією і Китаєм далеких ракетних систем з ОТРК, ППО і протикорабельних ракетних комплексів, які створюють "захисну сферу", в яку війська NATO не можуть проникнути без ризику неприйнятного збитку.

Морські та наземні системи допоможуть захистити в першу чергу Румунію і не дати ВМФ Росії заблокувати, наприклад, Одесу.

Треба посилити економічний тиск. Ми повинні використовувати всю нашу міць, міць Альянсу, щоб цей тиск було дійсно відчутним. Навіть в Україні, в Одесі, дві третини транспортних компаній, керуючих портом, – російські. Я не розумію, як Україна може вести бізнес з Росією, якщо та захопила її моряків,

– заявив генерал США.

Також він нагадав, що на відміну від ситуації на Балтиці, члени НАТО обмежені у своїх діях у Чорноморському регіоні Конвенцією Монтре від 1936 року.

Ходжес сказав, що згідно Конвенції, тільки чорноморські держави – Росія, Румунія, Болгарія, Грузія, Туреччина і Україна – мають можливість проводити повноцінні військові кораблі в будь-який час. Нечорноморські держави – США, Великобританія, Німеччина, Італія і Франція Бен Ходжес в цьому праві обмежені: тільки 21 день і тільки кораблі певного класу і тоннажу.

Втім, на думку Ходжеса, найбільший виклик для Росії – не НАТО, а Китай і ісламський екстремізм. "

У Росії гігантська протяжність кордонів, проте основні військові сили вона концентрує на найбільш безпечній - західній - ділянці кордону. Це безглуздо! Я впевнений, що рано чи пізно це призведе до відновлення військового протистояння з Китаєм. Крім того, у Москви немає союзників, принаймні, справжніх точно немає,

– заявив Ходжес.

У розвідці Естонії впевнені, що збройні сили РФ готуються до значного військового конфлікту з НАТО. В Естонії також вважають, що якщо щось несподіване трапиться з президентом Білорусі Олександром Лукашенком особисто або його режимом, то буде великий ризик швидких воєнних дій з боку Росії, аби перешкодити перетворенню Білорусії в демократично прозахідну країну.