У Німеччині різко відповіли, як реагувати на ядерні погрози Путіна

Кремль не припиняє брязкати ядерною зброєю, шантажуючи світову спільноту. Берлін закликає не ставитись надто серйозно до риторики Москви.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус поки не бачить реальної ядерної загрози з боку Росії. За його словами, натяки Владіміра Путіна щодо "червоної кнопки" не мають щоразу зчиняти переполох на Заході.

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Російська ядерна загроза насправді висока?

Виступав німецький посадовець на зустрічі ядерної планувальної групи НАТО в Брюсселі. Саме на цьому заході він констатував, що ядерні погрози Путіна не варто сприймати дуже серйозно.

Ми не повинні дозволяти собі лякатися кожного його висловлювання… Він (Владімір Путін – 24 Канал) то погрожує, то спокушає, то демонструє роздратування, то знову стає агресивним,

– сказав міністр оборони.

Як зазначив Пісторіус, кремлівський ватажок загалом має своєрідний спосіб ведення гібридної війни, змінюючи постійно поведінку та риторику. Німеччина та НАТО повинні навчитися справлятися з цим.

Ширший контекст

Зовсім нещодавно, 11 червня, у Росії розпочався другий етап навчань нестратегічних ядерних сил. Міноборони Кремля стверджувало, що тренування відбуваються між частинами сил Росії та Білорусі.

Перший етап нестратегічних ядерних навчань тривав від 21 травня. Під час нього ворожі військові відпрацьовували завдання зі ракетним комплектом "Іскандер" та ракетами типу "Кинджал".

Водночас західні ЗМІ активно почали писати про нібито готовність Москви до мирного процесу. Зокрема, видання Reuters розповідало про "зацікавлення Путіна" в мирі та збереженні позицій на поточній лінії фронту.

Аналітики Інституту вивчення війни ставлять під сумнів мирні наміри Кремля. За словами експертів, дії російські влади свідчать про те, що Путін все ще прагне знищення української ідентичності та державності.

Як констатують в ISW, Кремль постійно вдає інтерес до змістовних переговорів. Можна сміливо казати, що це є частиною давньої інформаційної операції, яка має на меті переконати Захід піти на територіальні поступки щодо України.

Голова Міноборони Німеччини наголосив на тому, що Захід має дотримуватися курсу у підтримці України. Крім того, посилювати власну оборону та керуватися політикою стримування агресії.