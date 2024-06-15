У Німеччині різко відповіли, як реагувати на ядерні погрози Путіна
Джерело:Tagesschau
Кремль не припиняє брязкати ядерною зброєю, шантажуючи світову спільноту. Берлін закликає не ставитись надто серйозно до риторики Москви.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус поки не бачить реальної ядерної загрози з боку Росії. За його словами, натяки Владіміра Путіна щодо "червоної кнопки" не мають щоразу зчиняти переполох на Заході.
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Російська ядерна загроза насправді висока?
Виступав німецький посадовець на зустрічі ядерної планувальної групи НАТО в Брюсселі. Саме на цьому заході він констатував, що ядерні погрози Путіна не варто сприймати дуже серйозно.
Ми не повинні дозволяти собі лякатися кожного його висловлювання… Він (Владімір Путін – 24 Канал) то погрожує, то спокушає, то демонструє роздратування, то знову стає агресивним,
– сказав міністр оборони.
Як зазначив Пісторіус, кремлівський ватажок загалом має своєрідний спосіб ведення гібридної війни, змінюючи постійно поведінку та риторику. Німеччина та НАТО повинні навчитися справлятися з цим.
Ширший контекст
- Зовсім нещодавно, 11 червня, у Росії розпочався другий етап навчань нестратегічних ядерних сил. Міноборони Кремля стверджувало, що тренування відбуваються між частинами сил Росії та Білорусі.
- Перший етап нестратегічних ядерних навчань тривав від 21 травня. Під час нього ворожі військові відпрацьовували завдання зі ракетним комплектом "Іскандер" та ракетами типу "Кинджал".
- Водночас західні ЗМІ активно почали писати про нібито готовність Москви до мирного процесу. Зокрема, видання Reuters розповідало про "зацікавлення Путіна" в мирі та збереженні позицій на поточній лінії фронту.
- Аналітики Інституту вивчення війни ставлять під сумнів мирні наміри Кремля. За словами експертів, дії російські влади свідчать про те, що Путін все ще прагне знищення української ідентичності та державності.
- Як констатують в ISW, Кремль постійно вдає інтерес до змістовних переговорів. Можна сміливо казати, що це є частиною давньої інформаційної операції, яка має на меті переконати Захід піти на територіальні поступки щодо України.