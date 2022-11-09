"Путін бореться за своє життя": яким може бути план порятунку режиму

За понад 8 місяців у Владіміра Путіна сильно змінилися завдання та пріоритети в цій війні. Якщо все починалося з нібито боротьби з Заходом, а потім й знищення України, то зараз російський диктатор бореться за своє життя.

Путін чудово розуміє, що поразка в Україні та деокупація наших територій означає крах його режиму. Таку думку 24 каналу озвучив російський журналіст Ігор Яковенко.

Зверніть увагу Кремль виснажений, ресурси Росії на межі, – Подоляк про істерику окупантів щодо переговорів

Як Путін буде рятувати себе та свій режим

За його словами, єдиним можливим шляхом порятунку для Путіна є домовленість з колективним Заходом, щоб вмовити нашу державу "пробачити та помилувати" російського диктатора. Тоді як врятуватися вже після поразки та розгрому його війська у Путіна немає шансів.

Крім того, щоб втримати свій режим очільник Кремля, ймовірно, буде намагатися ще більше "закрутити гайки". Тобто створити "залізну завісу" та встановити тотальну диктатуру. А далі візьме курс на поступове "перетворення спочатку на Іран, а потім Північну Корею".

Я думаю такі думки та плани є й вони зараз активно проговорюються в телевізорі,

– зауважив Яковенко.

На його думку, з цим пов'язаний новий навчальний курс, який планують запровадити в країні-агресорці з наступного року. Фактично це курс нового псевдокомунізму, який поєднує фашизм, комунізм та імперський релігійний монархізм.

"А ті, хто не згоден – мають лишити Росію. Такий план порятунку режиму", – підсумував російський журналіст.

Яковенко припустив, як Путін буде втримувати свій режим: дивіться відео

Що відбувається в Росії: останні новини