Окупанти дуже добре відчули на собі дію касетних боєприпасів, – боєць ЗСУ

Касетні боєприпаси, які у липні передали Сполучені Штати, суттєво допомагають та активно впливають на ситуацію на полі бою. Завдяки американським снарядам Збройні Сили стримують російських окупантів.

Таку думку 24 Каналу висловив військовослужбовець ЗСУ Кирило Яковлев. Зазначимо, що особливо ефективно касетні боєприпаси допомагають нашим захисникам на Куп’янсько-Лиманському напрямку.

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Виносять двохсотих та трьохсотих

Українські військовослужбовці зазначають, що нарешті побачили, як наша артилерія може працювати 24/7. Як тільки Україна офіційно отримала зелене світло, то наші хлопці цілий день гатили. Окупанти у перші дні відчули на собі, що таке касетні боєприпаси.

Я сидів і просто насолоджувався цими звуками,

– сказав Яковлев.

Після таких щільних обстрілів дронами відпрацьовують суміжні підрозділи. Вони зафіксували як виносили двохсотих та трьохсотих росіян.

Зелене світло є. Якщо є боєкомплект, то ніхто ніколи не чув, щоб хтось щось забороняв робити. Є цілі для ураження, координація, супровід з дрона, то все зелене світло і поїхали,

– додав військовослужбовець ЗСУ.

До того ж він зауважив, що касетні боєприпаси дуже допомогли, і їх буде ще більше й більше.

Українські військові використовують касетні боєприпаси у місцях, де неможливо зачепити цивільне населення. Ба більше, Україна чітко та прозоро звітує перед партнерами про використання кожного снаряда.

Які наслідки для росіян має використання касетних снарядів: дивіться відео

Касетні боєприпаси в Україні: коротко