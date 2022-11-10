Операція "евакуація": як і коли Україна звільнить Херсон

Росія намагається евакуювати своє військо з Херсона та усього правобережжя Дніпра. Це черговий "жест доброї волі" чи нова велика поразка "другої армії світу"?

Театр юного глядача

9 листопада командування окупантів, після дійсно мхатівської паузи, оголосило про офіційну реалізацію плану евакуації (тобто втечі) своїх військ з Херсона – єдиного обласного центру України, який був у руках росіян за підсумками агресивної кампанії 2022 року. 24 канал спробував проаналізувати, як і коли ЗСУ можуть звільнити Херсон.

Пастка чи авантюра вуличних боїв Що відбувається в Херсоні і куди тікають окупанти

Росія вже встигла оголосити, що прийшла сюди назавжди, назвала Херсон своєю невід'ємною територією та нібито поширила на місто та округу свою "ядерну парасольку". Втім, у найпотрібніший момент потужної зливи парасолька не розкрилася.

Про необхідність евакуації з Херсона командувач окупантів Суровікін публічно оголосив ще 18 жовтня 2022 року. Ці слова дали старт вже неприхованому мародерству та вивезенню всіх і всього. 3 листопада в Херсоні навіть зникли російські прапори та осиротіли блокпости. Росія ніби запрошувала ЗСУ до вуличних боїв.

9 листопада Шойгу та Суровікін розіграли сценку на двох: було оголошено про відбиття контрнаступу та "перемогу", після якої постала критична необхідність відводу усіх військ з усього правобережжя Дніпра та власне Херсону.

Генерали пояснили таке рішення "піклування про армію та людей". Це м'яко кажучи, суперечить російській воєнній науці та стратегії. Російські пропагандисти миттєво побачили тут паралелі з Кутузовим та здачею Москви. Різниця лише в тому, що у 1812 році російські армії були на своїй землі, а нині є окупантами (проте, на цьому росіяни вирішили не акцентувати уваги, а сам відступ на пропагандистському ТБ назвали просто "доповідь").

До теми Результат дій ЗСУ, – Генштаб про ймовірну втечу росіян з Херсона

Режисером цієї вистави, звісно, були не Шойгу та Суровікін, а Путін. Саме він ухвалює стратегічні рішення й змушений був віддати наказ про втечу. Військові б це зробили ще влітку, коли після появи HIMARS на південному фронті російське угруповання було фактично відрізаним від баз постачання на лівому березі.

Чому не варто поспішати

Українська розвідка дійсно підтверджує відступ росіян – вони залишили так звану першу лінію оборони, почали формувати колони для евакуації. Ці колони стали мішенями для української артилерії та авіації.

Нині Росія відступає та втрачає своє військо в ар'єргардних боях. Вочевидь, окупанти обрали з-поміж поганого варіанту (евакуювати військо в умовах, коли всі переправи перебувають під вогневим контролем ЗСУ) і дуже поганим (знищення усього правобережного воїнства росіян) саме перший і нині рятують хоча б частину комбатантів.

Зрозуміло, що це ніякий не "жест доброї волі", а вимушене рішення, до якого Росію примусила Україна. Цього разу навіть обійшлося без "референдуму".

Так само зрозуміло, що Україні це операція дається непросто. Ворог залишає після себе випалену землю, знищує усі комунікації, рясно засіває мінами та намагається огризатися своєю артилерією та авіацією. Росія навіть підірвала мости через Інгулець у себе в тилу й переправляється через понтонні переправи, щоб виключити ризик "накриття колон" на березі та швидких проривів ЗСУ (вивчили досвід вересневої Харківської операції).

За словами Валерія Залужного, українські військові, на Херсонському напрямку, з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 квадратних кілометрів. Загалом вже звільнено 41 населений пункт.

Лише протягом минулої доби на напрямку Петропавлівка-Новорайськ підрозділи Сил оборони просунулись на 7 кілометрів, взяли під контроль 6 населених пунктів, повернули Україні до 107 квадратних кілометрів території.



Яка ситуація на Півдні / інфографіка ISW

Важливо ЗСУ звільнили Снігурівку на Миколаївщині: чому це важливий логістичний вузол, пояснюємо на карті

ЗСУ не поспішають й здійснюють планомірну зачистку звільненої від ворога території. Вже відомо про перші успіхи на звільнені міста та села. Серед них – Снігурівка, це містечко на Миколаївщині було надважливим опорним пунктом росіян. Втрата Снігурівки для росіян стала такою собі точкою неповернення.

Ворог не робить нам подарунків, не робить "жестів доброї волі". Ми все це виборюємо. А коли виборюєш, треба розуміти, що кожен крок – це завжди спротив ворога, це завжди втрата життів наших героїв, – заявив Президент України Володимир Зеленський у зверненні до нації 9 листопада і пояснив ситуацію на південному фронті.

2 – 3 тижні

Херсон вже на горизонті, проте, ризик вуличних боїв зберігається. Так само нікуди не поділися російські ДРГ. Зберігається велика ймовірність підриву ключових об'єктів міста (так само "совєти" діяли в 1941-му, коли влаштували "вогняний смерч" на Хрещатику).

За словами західного дипломата, якого анонімно цитує видання FT, Україна повідомила своїх союзників, що планує просуватися повільно й обережно, оскільки її війська рухаються, щоб відвоювати Херсон, побоюючись підступності російських військ, які можуть залишитися в місті.

На жаль, не зникла і загроза підриву Новокаховської дамби – росіяни вже не раз доводили, що готові на все.

, очільник ГУР України Кирило Буданов ще 24 жовтня спрогнозував , як будуть розвиватися події навколо Херсону. Наразі все йде відповідно до його плану –це означає, що за найгіршого сценарію вже до кінця місяця місто повернеться під контроль України.

Так само не зупинять наступ ЗСУ бетонні туалети у Новій Каховці, які окупанти намагаються презентувати, як захисні споруди.

За словами радника глави Офісу Президента Михайла Подоляка, нині Росія хоче зробити Херсон "містом смерті". Російські військові мінують усе, що можуть: квартири, каналізацію. А артилерія на лівому березі планує перетворити місто на руїни.

Що буде далі і яка стратегія в росіян

Росія вважає, що здатна утримати лівий берег Дніпра. Три лінії оборони та кілька десятків тисяч вояків нібито мають це забезпечити. Втім, потрібно розуміти, що це угруповання так само є мішенню для українських HIMARS та їхніх "родичів".

Також до цього оркестру приєднається стволова артилерія, що отримає чудові позиції для планомірного розстрілу та знищення ворога (шкода, що мандрівник Кирило Стремоусов цього вже не побачить).

Україна посилює свої позиції і звільнення Херсона дозволить організувати стабільне вогневе ураження на лише лівобережжя Дніпра, але й Криму. А значить, суттєво обмежити логістичні можливості армії окупантів на материковій Україні. І тепер вже росіяни будуть з острахом очікувати морозів та молитися, щоб "ватники" з КНДР доїхали якомога швидше.

Зверніть увагу У Пентагоні проаналізували "відхід" росіян із Херсона: чи справді відступають окупанти

У Росії все це розуміють, а тому вже взялися за відновлення захисних споруд на півночі окупованого півострова, а також за копання траншей. Звісно, це їм не допоможе й не зупинить український наступ. Як колись не зупинили Сірка, Мініха, Болбочана, Махна та Манштейна.

Важко переоцінити й політичне значення втечі росіян з Херсона. Це місто було єдиним символом російських успіхів у війні. Нині все це нівельовано й вже ніхто не вірить у перемогу Росії. Ні в Луганську, ні в Донецьку, ні в Криму. Не вірять вже й у самій Росії, а це свідчить про те, що ЗСУ забили черговий великий цвях у домовину імперії.

Як Шойгу наказував втікати з Херсону – дивіться відео: