Мобілізація в Україні: як правильно пройти ВЛК
Джерело:"Українське радіо"
В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стану через повномасштабне вторгнення Росії. Всі військовозобов’язані громадяни, які отримали повістку, повинні пройти військово-лікарську комісію для визначення придатності до військової служби.
Адвоката Христини Ковцун розповіла, що ВЛК охоплює широкий спектр медичних досліджень та обстежень, які здійснюються з урахуванням аналізів та рекомендацій фахівців. Після такого огляду видається висновок про придатність до військової служби, а також можуть бути надані рекомендації щодо обмеженої придатності чи тимчасової непридатності.
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Як правильно пройти ВЛК
Коли військовозобов'язаному вручають повістку, він зобов'язаний з'явитися в територіальний центр комплектування, колишній військкомат, уточнити облікові дані та пройти військово-лікарську комісію для того, щоб було розуміння, чи він придатний, чи обмежено придатний, чи непридатний. І це обов'язок,
– пояснює адвокат.
Христина Ковцун додала, що якщо військовозобов'язаний відмовляється від проходження ВЛК – це адміністративне правопорушення, і за нього передбачений штраф. Пізніше може бути ще один виклик.
В Україні процедура проходження ВЛК чітко прописана і насамперед центри комплектування мають певні обов'язки з отримання інформації, зокрема, з управлінь соцзахисту – щоб з'ясувати, хто є в статусі особи з інвалідністю.
Військовозобов'язані під час проходження ВЛК мають надати свою медичну карту та виписки з медичної документації щодо перенесених захворювань.
"Після того, як подаються ці документи, для військовозобов'язаного призначають загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, аналіз крові на антитіла – ВІЛ, гепатит B, гепатит C, визначають групу крові, резус-належність, проводять рентгенологічне обстеження. Особам, які мають більше ніж 40 років, обов'язково проводять вимір внутрішньоочного тиску і дослідження крові на цукор", – зауважує Ковцун.
Коли призначають додаткові обстеження
Адвокат пояснює, що якщо під час загальних аналізів визначають, що є погані показники, можуть призначити й додаткові обстеження.
А після цього військовозобов'язаного мають оглянути такі спеціалісти:
- хірург;
- терапевт;
- невропатолог;
- психіатр;
- офтальмолог;
- оториноларинголог;
- стоматолог;
- дерматолог;
- інші лікарі за показаннями.
Тобто це дуже серйозний і відповідальний процес, який відбувається саме з урахуванням аналізів і обстеження лікарів,
– зауважує Ковцун.
Після повноцінного проходження медогляду ВЛК має надати висновок, який на сьогодні може бути таким:
- придатний до служби;
- непридатний до служби в мирний час, але обмежено придатний під час воєнного стану;
- обмежено придатний;
- тимчасово непридатний з переглядом через 6-12 місяців;
- непридатний до служби з виключенням з військового обліку.
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