Дуже соромно зізнатися: в Росії епічно реагують на знищення свого флоту

Від початку великої війни ЗСУ вивели з ладу близько 33% кораблів чорноморського флоту Росії. Така тенденція лише продовжуватиметься, поки Росія солодко живе в ілюзіях.

Так, Владімір Путін просто не здатен адекватно оцінити, якою насправді критичною є ситуація. Про це 24 Каналу розповів Сергій Асланян – російський опозиційний журналіст, пояснивши, що кожна втрата корабля чорноморського флоту є непоправною для Росії.

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Кораблі постійно тонули

Україна продовжує знищувати російський чорноморський флот. Це підтверджує й останнє затоплення ракетного катера "Івановєц" – подібних у Росії було лише три.

Дивовижна ситуація, коли Україна, в якої немає свого флоту у Чорному морі, виграє "морський бій". "Наддержава" напала на Україну, якій по факту не було чим захищатися, а попри те, перемогла Росію та загнала чорноморський флот в дальні точки базування,

– зазначив Сергій Асланян.

Крім того, у Росії завжди була нормальною ситуація втрачати кораблі, навіть не під час війни. Причини були різні, однак загалом до втрати кораблів звикли.

"Всі звикли до того, що є війна чи немає війни – в Росії все одно гинуть кораблі. Війна в цьому сенсі нічого не змінила – кораблі Росії продовжують тонути. Але всім дуже соромно сказати, що зараз йде боротьба з Україною, в якої немає флоту. Бо в Росії XIX століття, а в Україні – XXI", – підкреслив журналіст.

З'ясувалося, що у XXI столітті не обов'язково мати власний флот для того, щоб розгромити флот противника. Тож єдине, що можуть зробити у Росії – пресрелізи, та засекречувати даних про загиблі команди. Можна пригадати, як довго у Росії говорили про "одного загиблого" внаслідок потоплення крейсера "Москва" і як багато було "зниклих безвісти" (куди вони зникли – це, звісно, запитання "із зірочкою").

Непоправні втрати Росії та життя в ілюзіях

Росія вже вкотре ухвалила дуже нерозсудливе рішення про потребу "маленької переможної війни". Здавалося б, Україна – чудова ціль, адже у неї немає флоту, а населення, мовляв, тільки й чекає на прихід російських солдатів, щоб зустріти їх з квітами. Однак в цьому Кремль дуже болісно помилився.

Вони знову прорахувались. І так буде й надалі, тому що Росія не будує бойові кораблі. Ця проблема була серйозною ще до війни, бо з'ясувалося, що Росія не будує взагалі ніяких кораблів – ні бойових, ні цивільних. Росія не виготовляє взагалі нічого, з чого будують кораблі,

– наголосив Асланян.

Ще давніше у Росії намагалися серйозно взятися за виготовлення кораблів. Однак довелося зіткнутися з низкою проблем, бо ані проводки, ані навігаційного обладнання, ані інших критично необхідних деталей просто не було – все виготовляють за кордоном.

"Те, що зараз робить Україна, знищуючи один за одним бойові кораблі, це просто непоправні втрати. У Росії більше немає (кораблів – 24 Канал), і не буде, і взяти їх нізвідки. Якщо ж Росія намагатиметься напасти на країни НАТО, то в такій же ситуації опиниться Балтійський флот", – підкреслив журналіст.

Однак при цьому всьому Владімір Путін досі живе в ілюзіях, що його країна процвітає, ВВП росте, економіка стабільна, а населення усім задоволене та забезпечене. Може й на полі бою у Росії немає успіхів, але ж теках, які йому приносять, написано, що оборонна промисловість Росії працює та виготовляє нову й нову зброю, тож проблем для хвилювання немає.

А те, що по танках, пушках та кораблях є непоправні втрати якось навіть незручно говорити. Що маленький катер з ракетами "Івановєц", який потонув, це непоправна втрата, бо більше таких немає та не буде. Якось незручно турбувати "богів на Олімпі" такою дивиною. Тому Україна продовжуватиме перемагати, а Росія просто про це не знатиме,

– підсумував Асланян.

Ймовірно, навіть якщо Владіміра Путіна заберуть в Гаагу, він туди поїде з думкою про те, що незамінний, а країну він залишив у чудовому стані, якій ще "зовсім трохи" до перемоги.

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