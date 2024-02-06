Так, Владимир Путин просто не способен адекватно оценить, какой на самом деле критической является ситуация. Об этом 24 Каналу рассказал Сергей Асланян – российский оппозиционный журналист, объяснив, что каждая потеря корабля черноморского флота является непоправимой для России.

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Корабли постоянно тонули

Украина продолжает уничтожать российский черноморский флот. Это подтверждает и последнее затопление ракетного катера "Ивановец" – подобных у России было только три.

Удивительная ситуация, когда Украина, у которой нет своего флота в Черном море, выигрывает "морской бой". "Сверхдержава" напала на Украину, которой по факту нечем было защищаться, а несмотря на то, победила Россию и загнала черноморский флот в дальние точки базирования,

– отметил Сергей Асланян.

Кроме того, в России всегда была нормальной ситуация – терять корабли, даже не во время войны. Причины были разные, однако в целом к потере кораблей привыкли.

"Все привыкли к тому, что есть война или нет войны – в России все равно гибнут корабли. Война в этом смысле ничего не изменила – корабли России продолжают тонуть. Но всем очень стыдно сказать, что сейчас идет борьба с Украиной, у которой нет флота. Потому что в России XIX век, а в Украине – XXI", – подчеркнул журналист.

Выяснилось, что в XXI веке необязательно иметь собственный флот для того, чтобы разгромить флот противника. Поэтому единственное, что могут сделать в России – пресс-релизы, и засекречивать данные о погибших командах. Можно вспомнить, как долго в России говорили об "одном погибшем" в результате потопления крейсера "Москва" и как много было "пропавших без вести" (куда они исчезли – это, конечно, вопрос "со звездочкой").

Невосполнимые потери России и жизнь в иллюзиях

Россия в очередной раз приняла очень неблагоразумное решение о необходимости "маленькой победоносной войны". Казалось бы, Украина – замечательная цель, ведь у нее нет флота, а население, мол, только и ждет прихода российских солдат, чтобы встретить их с цветами. Однако в этом Кремль очень болезненно ошибся.

Они снова просчитались. И так будет и в дальнейшем, потому что Россия не строит боевые корабли. Эта проблема была серьезной еще до войны, потому что выяснилось, что Россия не строит вообще никаких кораблей – ни боевых, ни гражданских. Россия не производит вообще ничего, из чего строят корабли,

– подчеркнул Асланян.

Еще раньше в России пытались серьезно взяться за изготовление кораблей. Однако пришлось столкнуться с рядом проблем, потому что ни проводки, ни навигационного оборудования, ни других критически необходимых деталей просто не было – все изготавливают за рубежом.

"То, что сейчас делает Украина, уничтожая один за другим боевые корабли, это просто невосполнимые потери. У России больше нет (кораблей – 24 Канал), и не будет, и взять их неоткуда. Если же Россия будет пытаться напасть на страны НАТО, то в такой же ситуации окажется Балтийский флот", – подчеркнул журналист.

Однако при этом всем Владимир Путин до сих пор живет в иллюзиях, что его страна процветает, ВВП растет, экономика стабильна, а население всем довольное и обеспеченное. Может и на поле боя у России нет успехов, но папки, которые ему приносят, написано, что оборонная промышленность России работает и производит новое и новое оружие, поэтому проблем для волнения нет.

А то, что по танкам, пушках и кораблях есть невосполнимые потери как-то даже неудобно говорить. Что маленький катер с ракетами "Ивановец", который утонул, это невосполнимая потеря, потому что больше таких нет и не будет. Как-то неудобно беспокоить "богов на Олимпе" такой диковинкой. Поэтому Украина будет продолжать побеждать, а Россия просто об этом не будет знать,

– подытожил Асланян.

Вероятно, даже если Владимира Путина заберут в Гаагу, он туда поедет с мыслью о том, что незаменимый, а страну он оставил в прекрасном состоянии, которой еще "совсем немного" до победы.

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