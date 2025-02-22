Таке було у В'єтнамі: США можуть припинити допомогу Україні

США можуть призупинити військову допомогу Україні, щоб схилити її до підписання швидкої мирної угоди. Утім, без гарантій безпеки та врахування інтересів України вона навряд погодиться на умови Трампа.

Таку думку висловив в ефірі 24 Каналу юрист і блогер Марк Фейгін. Він заявив, що без України миру не досягти, а подібні заяви можуть лише свідчити про фіктивність угод. Україна та її армія не погодяться на такі пропозиції.

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"Якщо ж ідеться про те, що США повністю припинять підтримку України – це вже інший рівень відповідальності. Конгрес США не змінював свого рішення і продовжує постачати військову допомогу. Якщо Америка справді збирається відмовитися від підтримки України, хай заявить про це офіційно", – сказав Марк Фейгін.

Цікаво! Президент США Дональд Трамп, після заяв про 350 мільярдів доларів допомоги Україні, озвучив нову цифру — менш як 100 мільярдів.

Він додав, що схожа ситуація була у В'єтнамі, коли в 1960-х роках це призвело до перемоги комунізму в Південно-Східній Азії.

Поки ж немає жодного плану, окрім капітуляції України. Якщо йдеться саме про це, ніхто не погодиться – ні Україна, ні країни Європи, які чудово розуміють наслідки. Це бажання лише Трампа й Путіна,

– зауважив Марк Фейгін.

Він наголосив, що якщо в Росії Путін ухвалює рішення одноосібно, то в США ситуація інша. Фейгін підсумував, що якщо ситуація складатиметься так, що інтереси України не будуть враховані, то такі "мирні угоди" не відрізняються від попередніх – вони не пропонують реальних рішень, а лише передбачають капітуляцію України. Утім, у 2025 році такий сценарій неможливий.