Трамп розповів, як шантажував Євросоюз під час свого президентства

Дональд Трамп зізнався, що погрожував європейським країнам під час своєї каденції. Ба більше, колишній президент США відкрито цим вихвалявся.

Дональд Трамп 19 січня виступив на мітингу у Нью-Гемпширі. Там скандальний політик підтвердив, що погрожував Європі, коли сидів у президентському кріслі.

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Трамп хизувався результатами погроз

Колишній глава держави заявив, що під час своєї каденції він погрожував європейським лідерам. Трамп казав їм, що США не захищатимуть Європу у разі нападу на неї.

Трамп вважає, що США "сплачують рахунок". Він заявив, що у часи свого президентства усвідомив це після зустрічі з лідерами НАТО та висловив занепокоєння. Тоді один з європейських лідерів запитав чинного на той момент американського президента, чи означають його слова, що якщо Європа не заплатить, то США не будуть її захищати.

Я сказав, що саме це означає. І наступного дня надійшли мільярди та мільярди доларів,

– сказав Трамп.

Що цьому передувало

Нещодавно єврокомісар Тьєррі Бретон заявив, що у 2020 році у Давосі Трамп мав приватну та напружену розмову з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Тодішній американський президент погрожував їй виходом США з НАТО та називав Альянс "мертвим".

Крім цього Трамп, зі слів Бретона, казав, що німці "винні" Вашингтону 400 мільярдів доларів за оборону. Також чинний на той момент американський лідер погрожував, що США не прийдуть на допомогу європейським країнам, якщо на них нападуть.

Бретон назвав заяви скандального американського політика "великим тривожним дзвіночком". Також він висловив занепокоєння з приводу того, що Трампа можуть переобрати у США на другий термін.

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