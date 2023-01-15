"Переходимо на обладнання нового покоління": як Україна модернізує енергетику

Росія продовжує знищувати українську енергосистему. Однак у майбутньому це дозволить нашій державі модернізувати енергетику, ми вже переходимо на обладнання нового покоління.

Таку думку 24 Каналу озвучив експерт з енергетики центру Разумкова Максим Білявський. Після обстрілів 14 січня в українській мережі є дефіцит електроенергії.

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Енергосистема України радянського зразка

Білявський розповів, що для відновлення енергосистеми Україна замовляє комплектуючі нового покоління. Це виглядає як модернізація системи. Енергосистема України була спроєктована і споруджена у СРСР, де використовувався принцип централізованої генерації.

Це означає, що декілька регіонів України, де розташовані найбільші генеруючі підприємства. Далі електроенергія з цих профіцитних регіонів доставляється ЛЕП високої напруги 750 кВт. Саме такі ЛЕП і комплектуючі такої напруги не використовуються ніде у світі, крім колишніх країн СРСР і, можливо, Китаю,

– зазначив експерт з енергетики центру Разумкова.

Децентралізація енергосистеми

Він продовжив, що Україна поступово змінює енергомережі й обладнання на 50 Гц. Таке обладнання використовують навіть у Японії, воно там є, нам підходить і воно замовлене. Загалом Україні треба децентралізація енергосистеми, мікрогенерація.

"Конкретно хотів би навести приклад. Середньостатистична лікарня має у своєму складі обладнання приблизно на 500 кВт. Фактично цю потужність споживання можна покривати за рахунок так званої мікрогенерації. Це не обов'язково можуть бути сонячні електростанції, це можуть бути, зокрема, й газові турбіни", – зауважив Білявський.

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Усі збитки зафіксовані

За його словами, всі збитки зафіксовані й будуть передані в суд, трибунал, які визначатимуть розмір репарацій від Росії. Та все ж для того, аби нам виготовили нові комплектуючі потрібен час. Специфікація має понад 100 тисяч найменувань.

Енергосистема побудована таким чином, що той чи інший вузловий об'єкт – це така собі замкнута схема електричного кола. Якщо, наприклад, ми замовили з 3 різних джерел 3 види обладнань, відповідно, ми не можемо запустити цей об'єкт, поки не прибудуть усі деталі на місце,

– наголосив експерт з енергетики центру Разумкова.

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