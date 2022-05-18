Як українські воїни знищили мости біля Рубіжного, щоб зупинити росіян: видовищне відео

Українські захисники підірвали мости біля Рубіжного, що в Луганській області. Підрив мостів допоміг зупинити наступ військ агресора на Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

Підрив мостів допоміг захистити Київ

Про те, що українські захисники підірвали мости між Рубіжним й Сєвєродонецьком, було відомо ще 15 травня. Повідомлялося, що росіяни захопили мости.

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У Нацгвардії повідомили, що мости були підірвані, щоб зупинити наступ сил окупантів на Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Там наголосили, що підірвано мости на ключовому сполученні, що йде з Рубіжного.

Участь в операції взяли:

Бригада швидкого реагування Національної гвардії України;

спецпризначенці ССО;

Служба безпеки України.

У нацгвардії зазначили, що підрив мостів допоміг захистити Київ. Окрім того, успішна операція надасть переваги і в обороні Сєвєродонецька, який є обласним центром Луганщини.

У пресслужбі Нацгвардії вирішили опублікували відео вправної роботи українських захисників. На відео є кадри, як наші безстрашні воїни встановлювали вибухівку, віддавали наказ підірвати мости та власне сам вибух.

Дивіться ефектне відео підриву мостів біля Рубіжного

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