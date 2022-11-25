Батьків вбила Росія: як живуть 2 дітей, які осиротіли в евакуаційній колоні

Минуло 2 місяці з дня розстрілу евакуаційної колони на Харківщині. Кільком дітям вдалося вижити у страшній трагедії, однак через дії окупантів вони втратили батьків.

25 вересня на дорозі між селищами Курилівка та Піщане, що в Куп'янському районі Харківщини, росіяни впритул обстріляли 7 машин із цивільними. Кільком людям вдалося втекти.

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Діти дивом вижили після обстрілу колони на Харківщині

Але кожен із тих, хто вижив, втратив у колоні когось із рідні. Дивом врятувалися, але стали сиротами, троє діток. Одна дитина зараз перебуває на окупованій території, її доля невідома.

Маленький Михайло втратив обох батьків

Дітей спочатку врятувало те, що вони сиділи нижче за дорослих і кулі їх оминули. Далі з машини малюків вихопили випадкові люди, що їхали повз і почули дитячий плач.

Михайло – один з дітей, які вціліли після російського обстрілу. Хлопчику зараз – 1 рік 2 місяці. Його батьки – 32-річний Владислав і 34-річна Вікторія – намагалися вивезти дитину у безпечне місце.

На жаль, батьки Михайлика загинули. Хлопчик впізнає свого тата на фотографії і цілує його світлину.

1,2-річний Михайлик цілує фотографію загиблого тата / Скріншот з відео Анни Черненко

5-річна Поліна також стала сиротою

5-річна Поліна – також серед тих, кому вдалося врятуватися після жахливого обстрілу колони. Дівчинка втратила під час трагедії маму й тата – 38-річну Олену і 36-річного Вадима. Зараз дитина живе з бабусею – Людмилою Потоцькою.

Знає усі літери та цифри, рахує до ста. І навіть складає: "Ма-ма". Також пише: "Мама", "Тато",

– розповіла бабуся Поліни.

Унаслідок обстрілу колони Поліна втратила обох батьків / Скріншот з відео Анни Черненко

Родини поки не можуть поховати загиблих

Михайлик та Поліна кілька тижнів прожили у незнайомців, поки їх шукали рідні. Вже місяць діти живуть у нових домівках, над ними оформлюють опікунство бабусі.

Однак поховати своїх близьких, які загинули через обстріл колони, родини поки не можуть. Адже росіяни підпалили автомобілі і зараз триває опізнання тіл за ДНК.

Обстріл евакуаційної колони на Харківщині: що відомо

Наприкінці вересня українські військові виявили на Харківщині розстріляні цивільні автомобілі.

Як з'ясувалося згодом, 25 вересня росіяни обстріляли колону з 7 цивільних автомобілів у Куп'янському районі Харківської області. Трагедія сталася у так званій "сірій зоні" на межі Луганської та Харківської областей. Колона рухалася дорогою між окупованим Сватовим та звільненим Куп'янськом.

Люди виїжджали, аби врятуватися від постійних обстрілів. Вони намагалися виїхати через Росію в інші області України.

Напад на цивільних вчинила диверсійно-розвідувальна група окупантів. Росіяни впритул обстріляли із кулеметів та гранатометів 6 стареньких легковиків та 1 вантажівку "ГАЗель". При цьому окупанти не зважали на напис "діти".

Початково повідомлялося про те, що внаслідок воєнного злочину росіян загинули 24 людини, серед яких 13 дітей та вагітна жінка. Одразу після обстрілу у кількох автомобілях спалахнула пожежа, тому частина тіл згоріла.

Однак 12 жовтня стало відомо про ще одну – 25-ту жертву обстрілу колони. Неподалік від місця трагедії виявили тіло 75-річної жінки, яка проповзла 200 метрів та померла у посадці.

Деяким людям вдалося втекти і дістатися до сільської лікарні. За словами свідків трагедії, окупанти бачили, що стріляють по мирних людях.

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