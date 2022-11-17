Зараз іде підготовка до наступних етапів контрнаступу, а Росія переходить до оборони, – Подоляк

Росія переходить до оборони практично на всіх напрямках. ЗСУ не зупинить зима, адже дати паузу ворога, означає дати йому підготуватись, збудувати фортифікаційні споруди тощо, що створить проблеми для подальшого просування українських військ.

Про це 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк. Раніше повідомлялось про те, що росіяни на Запоріжжі обстрілюють окуповані міста й готуються до контрнаступу ЗСУ.

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Росія перекинула війська на Донецький і Запорізький напрямки

Подоляк зазначив, що ті боєздатні частини, які в росіян були в Херсоні, вони перекинули на Донецький і Запорізький напрямки. Саме Донецький напрямок є найгарячішою точкою фронту, де окупанти намагаються атакувати Бахмут, Соледар, Авдіївку. На Запорізькому напрямку вони готуються обороняти Мелітополь, Енергодар, де важлива для них ЗАЕС, та Маріуполь, який вони захоплювали 4 місяці.

Там загинула дика кількість росіян. І як вони кажуть, вони 4 місяці беруть одне село, а тоді за один день здають Херсон. Це символічно,

– зауважив радник глави Офісу Президента України.

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ЗСУ готуються до продовження контрнаступу

Він продовжив, що ЗСУ готуються до поновлення контрнаступу. Зараз відбуваються стабілізаційні заходи, до передових частин надходить техніка, зброя, боєприпаси, снаряди з тилу. Кліматичні умови, погода, зима тощо не зупинять наших військових, адже ніхто не збирається давати росіянам паузу й можливість побудувати оборонні споруди, аби наш наступ був важчим.

"Військово-тактична ініціатива виключно в України, Росія сьогодні переходить до оборонного типу війну, крім одного невеличкого Бахмутського напрямку. Вони вміють оборонятись саме так, як вони продемонстрували в Херсоні. Однак для того, щоб вони й надалі це демонстрували, ми своїм партнерам говоримо, що це питання кількості пострілів, кількості далекобійних ракет", – наголосив Подоляк.

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