ЗСУ застосовують багаторівневу оборону проти ворожих дронів: як вона працює

ЗСУ ефективно працюють по ворожих дронах. Для того, аби збивати їх наші військові використовують багаторівневу оборону.

Про це 24 Каналу розповів експерт із авіації Валерій Романенко. Насправді Повітряні сили ЗСУ вже відповіли, чому збивають дорогими ракетами ворожі дрони.

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Багаторівневий захист від дронів

Романенко зазначив, що ракети для ППО дорожчі, ніж ворожі дрони. Однак якщо дрон влучить у енергетичний об'єкт, то збитків буде значно більше. Загалом для збиття ворожих БпЛА ЗСУ використовують багаторівневий захист:

ЗРК сухопутних військ, які збивають дрони одразу при перетині лінії фронту або на невеликій тактичній глибині.

ЗРК середнього й дальнього радіуса дії, коли простежується подальша траса дронів. Щоправда, нині ворог намагається обходити наші засоби ППО, пускаючи дрони на невеликій висоті або по річищу.

ПЗРК Стінгери, Стріли тощо, які працюють уже безпосередньо біля об'єктів, у які можуть цілитись дрони.

Тобто, оборона стала багаторівневою, глибоко ешелонованою, й, наприклад, ПЗРК під час останнього нальоту збили 3 крилаті ракети, не те, що дрони. Тобто, загалом, опрацьована ефективна тактика боротьби з цими дронами,

– зауважив експерт із авіації.

Романенко про те, як працює багаторівнева оборона ЗСУ проти ворожих дронів: дивіться відео

Нова тактика росіян

Він продовжив, що й росіяни, на жаль, учаться і почали використовувати нову тактику. Вони запускають дрони кількома хвилями по декілька штук або однією, але багато. Адже, наприклад, NASAMS може працювати по 8 цілях одночасно, тож, якщо запустити 15 є шанс, що 7 долетять.

"Однак зараз було опрацьовано так, що на пусковій установці у NASAMS – 8 ракет. Тому, коли надходять дрони, то одна установка випускає всі ракети. Не те, що з кожної установки по 2 ракети, а всі з однієї. Після цього її перезаряджають і 8 ракетами працює наступна установка", – наголосив Романенко.

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