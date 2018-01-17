Як діяла викрита схема розкрадання газу одіозними Дубневичами

Вкрали у держави газу на 1,5 мільярди гривень. НАБУ затримали чотирьох працівників приватних товариств, бенефіціарами яких є народні депутати Богдан та Ярослав Дубневичі.

Народні обранці брати Дубневичі знову у центрі уваги ЗМІ. Цього разу детективи НАБУ затримали працівників ТЕЦ, котрі їм належать.

"У місті Львові затримали 4 осіб, які мають відношення до енергокомпаній "Енергія", "Енергія-Новий Розділ", ТОВ "Енергія-Новояворівськ", – розповіла речниця НАБУ Світлана Оліфіра.

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Відомо, що "Енергія-Новий Розділ" та "Енергія-Новояворівськ" володіють двома ТЕЦ у Львівській області. Власниками 90 % акцій обох компаній є агропромислове підприємство "Львівське" – те саме, де починав свою бізнес-кар’єру головою радгоспу Богдан Дубневич. Разом із братом вони досі офіційно значаться кінцевими бенефіціарами цієї агрофірми.

Працівників ТЕЦ, які належать Дубневичам, підозрюють у крадіжці державного газу на 1,5 мільярди гривень. Свого часу ТЕЦ уклали угоди про закупівлю блакитного палива для виробництва теплової енергії населенню за нижчою від ринкової ціною. Натомість "пільговий" газ використовували у власній господарській діяльності для виробництва електрики, яку реалізували за ринковою ціною і отримували надприбутки.

Згадані ТЕЦ отримали надприбутки співставні з розміром збитків, яких зазнала компанія НАК "Нафтогаз України",

– зазначила Світлана Оліфіра.

Зазначимо, що з 2015 року компанії братів Дубневичів отримали від держави понад 1,3 мільярда гривень, а це бюджет на будівництво інфраструктури всієї Львівської області на 5 років. Всі ці гроші освоїли, де-факто їх же компанії. А у 2016 році брати задекларували найбільше серед українських політиків готівки. Богдан Дубневич зберігав понад 11 мільйонів доларів, а Ярослав – 8 мільйонів доларів, понад 2 мільйони євро та 5 мільйонів гривень.