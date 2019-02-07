Як голова церкви "Відродження" Мунтян розуміє гумор, або Чому пастор подав на Щура до суду

Засновник і голова духовного центру "Відродження" Володимир Мунтян (справжнє ім'я – Володимир Мунтяну) подав до суду на гумористичну програму "#@)₴?$0 з Майклом Щуром", яка, зокрема, виходить і на 24 каналі. Суть позову полягає в тому, що у передачі пролунала неправдива інформація щодо Мунтяна, відтак той вимагає її спростування.

Про які заяви щодо Мунтяна мовиться

Як у коментарі 24 каналу розповів Євген Самойленко, креативний продюсер "Телебачення Торонто", що виробляє "#@)₴?$0 з Майклом Щуром", програма, про яку говорить Мунтян, вийшла ще у травні 2018 року.

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Сюжет, через який Мунтян подав до суду на "#@)₴?$0 з Майклом Щуром",

Володимир Мунтян із церкви Відродження А це той сюжет, за який на нас Мунтян подав до суду! Каваща варабрама курама щіта! Як думаєте, він дійсно паплюжить його честь та гідність? І навіть більше за його концерти? Posted by Телебачення Торонто on Monday, 4 February 2019

Представники ж Мунтяна відреагували лише за кілька місяців. Спершу вони звернулися до студії з вимогами прибрати ці матеріали та спростувати, однак "Телебачення Торонто" це проігнорувало, оскільки, за словами Самойленка, не бачили в цьому сенсу. А на початку 2019 року Майкл Щур і компанія отримали листи, що суд взяв до розгляду цю справу та призначив засідання на 18 березня.

Дуже смішний позов для нас всіх, тому що юристи Мунтяна вимагають спростувати жарти, сарказм, іронію, оціночні судження, тобто те, що в юридичній практиці не спростовується. Ми вважаємо, що у цього позову немає жодних судових перспектив, хоча суд узяв його до розгляду. Ми сподіваємось, що це буде дуже смішний суд, який закінчиться дуже швидко,

– зауважив Самойленко.

Що саме вимагають представники Мунтяна від "Телебачення Торонто"

У своєму позові представники Мунтяна вимагають спростувати інформацію з сюжету у ефірі Суспільного телебачення, де, зокрема, виходить ця програма, а також видалити матеріали з усіх платформ, де вони є розміщеними. Також вони хочуть отримати символічну грошову компенсацію у 1 гривню. На їхнє переконання, вся ця інформація не відповідає дійсності, є недостовірною, а також принижує честь і гідність релігійної організації "Відродження" та особисто Володимира Мунтяна.

Згідно з позовом, який виклав на своїй сторінці у Facebook, Майкл Щур, представники Мунтяна вимагають спростувати таке:

– те, що Мунтян є генеральним директором ТОВ "Відродження";

Позиція юристів Мунтяна: назва організації, яку очолює їхній клієнт, – "Всеукраїнський духовний центр "Відродження". Тут взагалі немає посади генеральний директор. Також Володимир Мунтян не має жодного стосунку до компанії ТОВ "Відродження".

– те, що Мунтян називає себе тринадцятим апостолом.

Позиція юристів Мунтяна: ця інформація не відповідає дійсності, а також принижує честь і гідність Володимира Мунтян, оскільки він жодного разу не називав себе тринадцятим апостолом.

– те, що Володимир Мунтян є шахраєм, а релігійна організація "Відродження" – шахрайською.

Позиція юристів Мунтяна: презентуючи рубрику "Шахрай чи все ж таки шахрай", ведучий подає перекручену та неперевірену інформацію з метою формування у телеглядачів хибної думки. Володимир Мунтян не є шахраєм і щодо нього немає жодного вироку суду про притягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство. Водночас у самій релігійній організації ніхто та ніколи не займається та не займався шахрайством.

– те, що головною темою проповідей релігійної організації "Відродження" та власне Мунтяна є гроші.

Позиція юристів Мунтяна: головна тема проповідей – це спасіння людей через віру в Ісуса Христа. Ніколи тема грошей не була головною у проповідях.

– те, що Володимир Мунтян не приховує, що гроші є центральним елементом його церкви та не найголовнішою умовою зв’язку з Богом.

Позиція юристів Мунтяна: за словами ведучого, "Володимир Мунтян не приховує, що гроші є центральним елементом його церкви, і це найголовніша умова зв’язку з Богом". Це не правда. Володимир Мунтян ніколи про це не говорив.

– те, що у релігійній організації "Відродження" існує прайс у доларах США за зв'язок з вищими силами.

Позиція юристів Мунтяна: в ефірі телепрограми невідома особа показує так званий прайс у доларах США "за зв'язок з вищими силами". Це неправдива інформація, оскільки в релігійній організації "Відродження" не існує жодних прайсів за так званий зв'язок з вищими силами;

– те, що на Ferrari можуть їздити пастори духовного центру "Відродження";

Позиція юристів Мунтяна: у програмі подається недостовірна інформація, що "на Ferrari можуть їздити пастори духовного центру "Відродження", при цьому показується автомобіль марки Ferrari, який не належить і не належав жодному пастору, натомість є автомобілем парафіянина релігійної організації.

– те, що Мунтяна може засушити не тільки пухлину, а все від біполярного розладу до енурезу, що Володимир Мунтян – пастор-гомеопат, про те, що пастор годує свою паству нісенітницями.

Позиція юристів Мунтяна: Це наклеп і вся ця інформація є недостовірною, оскільки вона не відповідає дійсності, та образливою.

Слід зазначити, що в порушення принципів повноти інформації автором вказаної програми не було показано про благодійні проекти, якими вже більше ніж 10 років займається релігійна організація "Відродження" та особисто Володимир Мунтян,

– наголошує захист Мунтяна.

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Адвокати очільника "Відродження" додають, що, відповідно до закону, мовник має подавати перевірену інформацію та спростовувати ту, яку було визнано недостовірною, наклепницькою тощо. Водночас, згідно з законодавством, телеглядачі та радіослухачі мають право спростувати та вимагати спростування поширеної про них інформації у теле- та радіоефірах.

Телерадіокомпанія зобов’язана розглянути заяву у семиденний термін з дня її надходження, якщо інше не передбачено законодавством України. Якщо в телерадіокомпанії є відсутніми достатні докази того, що поширені нею відомості відповідають дійсності, вона є зобов’язаною терміново їх спростувати. У спростуванні має бути зазначено, які відомості не відповідають дійсності, коли та у якій програмі чи передачі їх поширила телерадіоорганізація,

– мовиться у позові до "Телебачення Торонто".

Крім того, у документі вказується, що позивач на адвокатів витратив 15 тисяч гривень, а загалом судові витрати оцінює у 25 тисяч гривень.

Текст позову Мунтяна до "Телебачення Торонто"

Як реагуватиме "Телебачення Торонто"

Відповідно до процедури, суд міг до розгляду й не взяти цю справу, однак все ж вирішив її розглянути.

Євген Самойленко розповів, що вони вже знайшли юристів, які погодилися допомогти. Адвокати також вважають цю справу смішною та очікують на цікавий і веселий процес.

Крім того, у передачі "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" вже вийшла певна реакція на цей позов, однак її було зроблено у гумористично-сатиричному ключі. Водночас автори оприлюднили деякі серйозні дані. Зокрема, те,

– що Мунтян на початку 2000-х був засновником товариства з обмеженою відповідальністю "Міліонер". Як з іронією підкреслив Майкл Щур, "напевно, мовиться про мільйони врятованих душ".

– Мунтян сам себе на Youtube титулує як апостол, більше того, на його каналі є відео, де пастор з Канади розповідає, як помазав Мунтяна в апостоли. Згідно з логікою, у Ісуса було 12 апостолів, то, якщо з’являється ще один, то він буде тринадцятим за ліком.

– Мунтян не міг молитвою підняти людей з інвалідного візка після семи років сидіння, як це було під час одного з його виступів, оскільки за такий термін у людини атрофувалися б всі м’язи, відтак встати вона б не змогла.

– Мунтян під час інтерв’ю неодноразово заявляв про важливість фінансів у житті людини. Також він своїм парафіянам заявляв: "Ви побачите, я буду бізнесменом, який заробляє сотні мільйонів доларів". За словами захисту, він ніколи не робив акцент на важливості грошей перед релігією.

– Щодо його лікувальних здібностей, то Мунтян під час одного з виступів наголосив: "Я заповідаю усілякій пухлині засохнути в ім’я Ісуса".

Позов Мунтяна проти "Телебачення Торонто": студія "спростовує" недостовірну інформацію

Суд не братиме цей сюжет до уваги. Однак, частково озвучені у сюжеті речі будуть збігатися з лінією захисту. Лінія захисту будується на тому, що ми – сатирична та гумористична програма. Є таке поняття в законі, як оціночні судження, сатира, жарти. Їх не треба спростовувати, тому що з таким успіхом будь-який політик може йти та подавати в суд на будь-яку сатиричну програму. В цьому немає юридичних прецедентів і цьому немає жодної перспективи. Навіть справи про захист честі та гідності вони б не розглядалися в такому контексті. А вони не просто вимагають захистити честь і гідність – вони вимагають спростування наших жартів. Це абсурд, юридичний абсурд,

– каже Самойленко.

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Креативний продюсер "Телебачення Торонто" вважає, що Мунтян і його захист довільно обрали інформацію для спростування. І справді, передивившись сюжети та перечитавши позов, можна зробити висновок, що деякі здавалося важливі для церкви речі вони просто не брали до уваги. До прикладу, Майкл Щур припускає, що Мунтян молиться дияволу, щоправда у позові про це немає жодної згадки.

Журналісти 24 каналу намагалися дізнатися й думку релігійної організації "Відродження" щодо цього позову, однак ті на наші дзвінки та на листи не відповідають.