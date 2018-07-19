Як громадський транспорт Києва став дійною коровою для корупціонерів

Проїзд в громадському транспорті Києва віднедавна подорожчав. Тепер за одну поїздку в столичному тролейбусі, трамваї чи метро доведеться заплатити 8 гривень. Мер Києва Віталій Кличко розводить руками: мовляв, попередня вартість квитка в 5 гривень не покривала всіх витрат, грошей не вистачало, а відтак вартість проїзду довелося підняти.

Давайте подивимось на прикладі київського метрополітену, як мільйони гривень, замість того, щоб наповнювати касу підземки, йдуть до кишені корупціонерів. Ви бачите це кожного разу, коли спускаєтесь під землю: київське метро все заліплене рекламою: на потягах, на світильниках, на дверях вагонів, на ескалаторах. Навіть цілі станції обклеюють брендуванням, заліплюючи дешевою і яскравою плівкою мармурове оздоблення стін.

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Це дуже вигідний бізнес, адже при невеликих витратах, вся реклама в метро приносить на рік понад 200 мільйонів гривень. Але якщо ви захочете розмістити своє рекламне повідомлення в метро, то там вам порадять звернутися до агентств-посередників, з якими у метро підписано угоду про співпрацю.

Таких агентств близько десятка, але хай вас не вводить в оману ця кількість, конкуренцією там і не пахне, оскільки майже всіх їх контролює через численних родичів народний депутат від БПП Сергій Березенко – однопартієць Кличка і улюбленець президента Порошенка.



Сергій Березенко

Про це моя колега журналістка Марія Землянська робила розслідування ще рік тому. Вона зверталась до всіх київських чиновників з проханням пояснити куди йдуть гроші від реклами в київському метро, чиновники лише зітхали і показували пальцем на стелю.

То ж скільки з 200 мільйонів гривень за рекламу отримує Київський метрополітен? Ви будете здивовані – лише 21 мільйон гривень, тобто одну десяту. Решта – 180 мільйонів гривень йде рекламним агентствам-посередникам, контрольованих Березенком та його родичами.

До речі, молодий мільйонер Сергій Березенко – автор цього прекрасного рекламного стартапу в метро, дуже любить великі джипи і дорогі швейцарські годинники. Ви ж не проти, щоб Березенко не страждав і купив собі ще один годинник Ролекс чи Бреге, вартістю як квартира в Києві?

Грошей, які Березенко з родиною виймають на рекламі, вистачило б метрополітену, щоб покрити збитки в роботі за півроку. І принаймні шість місяців не піднімати вартість проїзду в метро. Решту шестимісячного дефіциту, а то і більше можна було можна запросто покрити, якщо зупинити корупційну оборудку зі скандальною фірмою "Укррослізинг".

Її нинішній власник – російський ділок на прізвище Фукс, полюбляє ходити в Адміністрацію президента. Нещодавно Фукс став власником скандальної фірми "Укррослізинг", яка за завищеною ціною в 2009 році постачала російські вагони для київського метро.

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Тоді державні ревізори з’ясували, що вагони постачаються за завищено ціною, і керівництво метро вирішило цю завищену вартість, а саме 360 мільйонів гривень не платити.

Після Майдану, скандальну фірму купив вже згаданий російський бізнесмен Фукс, який домігся того, щоб чесні київські судді винесли рішення на його користь про стягнення з метрополітену багатомільйонного боргу.



Павло Фукс

Але це не все, оскільки рішенням суду, багатомільйонний борг перетворився на двохмільярдний, тому що суд підтримав вимогу Фукса провести йому переоцінку суми через інфляцію і втрачену вигоду, і 360 мільйонів гривень рішенням суду на користь Фукса стали двома мільярдами, які тепер з київського метрополітену державна виконавча служба стягує в примусовому порядку.

Що теж стало однією з причин підвищення ціни на проїзд в столичній підземці. Грошей, які Павло Фукс витягає з ваших кишень через підвищення ціни на проїзд вистачило б не лише на зарплати працівникам метро і ремонт потягів. Ще залишилось би й на розширення метро. То ж, тепер ви бачите, як громадський транспорт Києва перетворився на старе діряве ведро. Це відро, звісно, набагато дешевше, ніж нові відра в Європі.

Але діряве відро має одну особливість: скільки в нього не залий води, вона вся витече. Ось побачите, невдовзі, київська влада зі скорботним обличчям знову почне розповідати нам, про те, що грошей на утримання столичного транспорту немає і треба вкотре підвищити плату за проїзд.

При цьому, корупційні схеми навколо цієї годівниці, як процвітали, так і процвітатимуть.