Як Порошенко нейтралізує Тимошенко: версія політолога

Нейтралізація Юлії Тимошенко на виборах президента – складне питання для Порошенка. Над цим політтехнологи думають роками. Але повна нейтралізація Порошенку не вигідна.

Про це 24 каналу розповів директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

Більш детально про кампанію Порошенка в матеріалі: Кейс Порошенка: як президент збирається вдруге стати главою держави?

За словами Давидюка, тільки поруч з Тимошенко Порошенко не виглядає таким старим, оскільки решта кандидатів у політиці – менше двадцяти років.

Якщо Порошенко повністю знищує Тимошенко, то він залишиться єдиним динозавром. Йому вигідна слабка Тимошенко, а не її зникнення з політичної карти. Тому що на тлі Вакарчука, мера Львова Андрія Садового, навіть Ляшка Порошенко видається архаїчним,

– вважає експерт.

На його думку, команда Порошенка намагатиметься реагувати на те, що Тимошенко робитиме позитивного. По-друге, нагадуватимуть, приміром, хто насправді взяв найбільше кредитів у МВФ.

"Юлія Тимошенко і Азаров – прем’єри-чемпіони по кредитах МВФ – взяли по 20 мільярдів доларів. Це використовуватимуть проти Тимошенко. Юлія Тимошенко брала і роздавала кредити бездумно направо і наліво. На власний піар також. "Юліна тисяча" не з повітря взялася. Ці гроші вона роздала перед виборами президента, щоб мати високий рейтинг. А зараз ми всі маємо це віддавати. Політичне минуле Тимошенко не безхмарне, і там є що шукати", – наголосив Микола Давидюк.

Нагадаємо, 20 червня лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що братиме участь у виборах президента України, що відбудуться у 2019 році.



До слова, згідно із соцопитуванням, проведеним Фондом "Демократичні ініціативи" імені Кучеріва спільно з Центром Разумкова з 19 по 25 травня 2018 року, серед кандидатів на президентську посаду відсутні явні лідери, рейтинг усіх основних політиків доволі невисокий. Відносно найбільшу підтримку серед тих респондентів, які планують взяти участь у виборах, має Юлія Тимошенко – 13,3% виборців . Далі йдуть Анатолій Гриценко – 9,4%, Юрій Бойко – 8,4% та Петро Порошенко – 7,6%. В Олега Ляшка – 7,4%.