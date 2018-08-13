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Як пробити дно: горе-лікар пішла на підвищення, а п'яний прокурор став борцем з корупцією

(Без)коштовна медицина 148 Читать новость на русском

Клінічні випробування – дуже грошове місце – це мільйони щороку, які течуть в Інститут від фармацевтичних компаній. Але течуть не на “допомогу” закладу, а в кишені окремих співробітників та керівництва Інституту.

Так, лише за останні 3 роки Олена Колеснік – директор інституту та декілька її підлеглих отримали від кількох великих фармацевтичних компаній 1,6 мільйона гривень.

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Деякі з працівників, які отримували ці кошти – навіть не мають медичної освіти, наприклад колишня бухгалтер інституту Світлана Сахно. Зате вона ще донедавна була керівником тендерного комітету, правою рукою керівника.

Це було тоді, коли, наприклад, в кінці року Інститут витратив на "інформатизацію" 10 мільйонів гривень – по класичній схемі дерибану. Схема була проста в Інституті раку – роздробили 10 мільйонів на менші суми. Там, де верхня межа закупівлі законом визначена у 200 тисяч, Інститут раку уклав контракти вартістю по 199,990 гривень. Лише за один день з однією фірмою уклали 6 таких контрактів!

Підписувала тоді всі документи разом із директоркою Інституту Оленою Колеснік саме головний бухгалтер Світлана Сахно, яка потім і отримувала разом з нею гроші за клінічні випробування, про що йдеться в документах, оприлюднених фамацевтичними компаніями.

Олена Колеснік
Директорка Національного інституту раку Олена Колеснік

Але й це ще не дно цинізму в Інституті. Знаєте кого директор Національного інституту раку призначила головним по боротьбі з корупцією в медзакладі? Свого заступника Анатолія Головко.

Головко – колишній прокурор, який працював в Вінницькій області. Щоправда відомим він став не через професійну діяльність, а через те, що п'яним втікав від поліцейських влаштував масштабне ДТП – побив автівки, тролейбус та рекламний щит. Коли ж його таки наздогнали поліцейські, свідки стверджували що екс-прокурор “поводився зухвало і брехав патрульним, що за кермом був не він”.

Це все зняли на відео журналісти, але схоже це лише пришвидшило кар'єру Головка. Зараз він – не лише заступник директора Національного інституту раку, але й головний борець з корупцією в закладі.

Анатолій Головко
Заступник директора Національного інституту раку Анатолій Головко

Ще раз: колишній прокурор, який п'яним влаштував масштабне ДТП, тікав від поліції і брехав – став після всього головним борцем проти корупції найбільшого інституту в країні, що бореться з онкологією.

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Підвищення лікаря, яка відмовлялася лікувати ветерана АТО, борець з корупцією – п'яний прокурор, який тікав від поліції – все це дно, яке пробиває керівництво Інституту раку Олена Колеснік. Зате вона, в той час, коли в інституті не вистачає приміщень для хворих, стала жінкою третього тисячоліття разом з дружиною нашого генерального прокурора. Такого цинізму варто ще пошукати.

Автор: Олександра Устінова
Теги: (Без)коштовна медицина Гроші Корупція Відеоблоги Медицина
Джерело: 24 канал
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