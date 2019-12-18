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      Як скорочення транзиту вплине на інфляцію, ВВП і ціну газу: прогноз НБУ

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      Через скорочення транзиту газу втрати ВВП становитимуть від 0,6% до 0,9%, – НБУ / freeradio.com.ua

      Національний банк прогнозує, що у 2020 році інфляція в Україні буде у межах 4%-6%. Рівень інфляції збережеться у цих межах навіть за умови проблем з транзитом російського газу до Європи.

      Макроекономічний прогноз передбачає зниження рівня інфляції до 6,3% на кінець 2019 року та до 5% наприкінці наступного року, повідомили у Нацбанку відповідь на запит "Громадського".

      До слова: У Путіна назвали умову продовження транзиту газу через Україну

      У цей прогноз закладене зниження транзиту газу територією України у 2020-2021 роках, відповідно до базового сценарію. Нацбанк прогнозує скорочення обсягів транзиту російського газу, але не повної відмови Росії від транзиту через Україну,
      – підкреслили в НБУ.

      Базовий сценарій передбачає, що обсяги транзиту газу з 90 мільярдів кубометрів у 2019 році скоротяться до 50 мільярдів у 2020 році, та 30 мільярдів – у 2021-му.

      Натомість втрати від зменшення обсягів транзиту газу більш суттєво відобразяться на індексі валового внутрішнього продукту. У 2020 році такі втрати становитимуть 0,6% ВВП, в у 2021 – 0,9%.

      У Нацбанку також зазначили, що через проблеми з транзитом газу можуть виникнути негаразди із функціонуванням газотранспортної системи України, а також зростуть ціни на газ для населення та промислових виробників.

      Що треба знати про переговори щодо транзиту газу

      • Контракт про транзит газу до Європи між Україною та Росією завершується 31 грудня 2019 року.
      • Україна хоче укласти новий контракт на 10 років, а в Росії пропонують лише на 1 рік. При цьому і РФ вимагають, щоб України та Росія відмовилися від взаємних претензій у міжнародному арбітражі та припинили всі судові розгляди.
      • У "Нафтогазі" ж заявляють, що Україна не збирається забути 22 мільярди доларів, які винна Росія.
      • "Газпром" відмовився постачати газ до України напряму доти, допоки Україна не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах.
      • У "Нафтогазі" бачать можливість у тому, аби "Газпром" віддав Україні 3 мільярди боргу за Стокгольмський арбітраж прямим постачанням газу.
      • Володимир Путін заявляє, що Росія готова постачати газ до Європу лише на своїх умовах. водночас у "Газпромі" скаржаться на "дуже високі" тарифи.
      Підозрювана у вбивстві Шеремета Кузьменко написала листа матері журналіста
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України ВВП Інфляція Газ Газовий контракт Тарифи на газ НБУ
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