Як скорочення транзиту вплине на інфляцію, ВВП і ціну газу: прогноз НБУ

Національний банк прогнозує, що у 2020 році інфляція в Україні буде у межах 4%-6%. Рівень інфляції збережеться у цих межах навіть за умови проблем з транзитом російського газу до Європи.

Макроекономічний прогноз передбачає зниження рівня інфляції до 6,3% на кінець 2019 року та до 5% наприкінці наступного року, повідомили у Нацбанку відповідь на запит "Громадського".

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У цей прогноз закладене зниження транзиту газу територією України у 2020-2021 роках, відповідно до базового сценарію. Нацбанк прогнозує скорочення обсягів транзиту російського газу, але не повної відмови Росії від транзиту через Україну,

– підкреслили в НБУ.

Базовий сценарій передбачає, що обсяги транзиту газу з 90 мільярдів кубометрів у 2019 році скоротяться до 50 мільярдів у 2020 році, та 30 мільярдів – у 2021-му.

Натомість втрати від зменшення обсягів транзиту газу більш суттєво відобразяться на індексі валового внутрішнього продукту. У 2020 році такі втрати становитимуть 0,6% ВВП, в у 2021 – 0,9%.

У Нацбанку також зазначили, що через проблеми з транзитом газу можуть виникнути негаразди із функціонуванням газотранспортної системи України, а також зростуть ціни на газ для населення та промислових виробників.

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