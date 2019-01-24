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      Як смаки у їжі впливають на кількість занять сексом

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      Як смаки у їжі впливають на кількість занять сексом
      Як смаки у їжі впливають на кількість занять сексом / Фото з вільних джерел

      У США група вчених виявила цікавий зв'язок між смаковими уподобаннями людини і її способом життя.

      Соціологічне опитування, у якому взяли участь 2 тисячі американців показало, що любителі гострого схильні вести більш насичене життя.

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      Любов до гострих продуктів підвищує цілеспрямованість: шанувальники такої їжі на 29% частіше працювали над реалізацією своєї мрії, а також в середньому приділяли більше уваги фізичним вправам, пише New York Post.

      Проте дослідження показало, що любителі гострого займаються сексом 5,3 раза на місяць, а ті, хто не любить цих спецій –3,2 рази.

      via GIPHY

      На 45% любителі гострого схильні подорожувати за межами своєї країни, ніж противники спецій. Перша група також частіше стрибала з парашутів, займалася рафтингом та підводним плаванням. Крім того, про готовність стрибнути з тарзанки заявили 12% фанатів гострого, в той час як серед шанувальників негострих продуктів – всього 2%.

      Любителі гарячої їжі з більшою ймовірністю скажуть, що їм подобається зустрічатися з новими людьми і вважатимуть себе хорошими ораторами.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я дослідження Здорове життя Секс
      Джерело: 24 Канал
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