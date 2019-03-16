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      Як у Кремлі бояться деокупації Криму та чому їм не допоможе зброя

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      У Кремлі давно бояться деокупації Криму, – Чубаров
      У Кремлі давно бояться деокупації Криму, – Чубаров / Фото з відкритих джерел

      Влада країни-агресора давно побоюється деокупації анексованого нею Криму, намагається зробити все для присвоєння півострова зсередини. Однак масове ввезення зброї зброї не допоможе окупантам втримати український Крим.

      Усі ці роки Росія свідомо "заселяє Крим своїми громадянами" – лише до окупованого Севастополя вже переїхали близько 200 тисяч нових жителів з Росії, повідомив голова меджлісу кримських татар Рефат Чубаров "НВ".

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      "Це як додатковий фактор, який дозволить їй утримувати Крим в разі деокупацію, а її навіть в Кремлі вже давно не виключають", – підкреслив він.

      Переважно нові у Криму – це працівники російських військових силових структур та їхні родини.

      Але вже чимала частина людей, які переселяються з власної ініціативи. Є банки, які, я думаю, за підтримки державного банку Росії видають пільгові кредити на будівництво людям з певних територій Росії, які переїжджають до Криму,
      – зазначив глава Меджлісу.

      Зокрема, такі "переваги" надаються жителям Іркутської та Новосибірської областей. Вони отримують кредити, які значно відрізняються за відсотками.

      Однак лише заселенням своїх громадян на окупований українських півострів Росія не обмежується. Окупанти звозять до Криму якнайбільше зброї, одна розуміють – вона їм не допоможе.

      "Крім сучасних зенітно-ракетних комплексів необхідні ще сотні тисяч людей, своїх громадян, значення яких не менше, ніж вся ця зброя. Тому що зброю можна знищити або вивезти, а ось з людьми, які перебувають на цій території, дуже важко щось зробити", – сказав Чубаров.  

      Він також наголошує, що Росія використовує Крим як територію, за допомогою може максимально впливати на південному фланзі НАТО. Російський вплив завдяки анексованому Криму тепер охоплює і басейн Чорного моря, і Середземного.

      Що відомо про анексію Криму Росією?Наприкінці лютого 2014 року перекинуті з Росії та кримських баз Чорноморського флоту РФ війська окупували Кримський півострів. Оскільки російські військові були без розпізнавальних знаків, у народі їх назвали "зеленими чоловічками".

      16 березня 2014 року на території АР Крим пройшов псевдореферендум про статус півострова, організований Кремлем. За сфальсифікованими результатами цього "голосування" Росія включила Крим до свого складу.

      Ні Україна, ні Євросоюз, ні США не визнали результатів референдуму та вважають, що Росія анексувала Крим.

      ЩО РОБЛЯТЬ ОКУПАНТИ З АНЕКСОВАНИМ КРИМОМ?
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      Теги: Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму Новини України Новини політики Зброя
      Джерело: 24 Канал
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