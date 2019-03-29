Як Україна готується до припинення транзиту газу з Росії через свою територію

У "Нафтогазі" розглядають варіант повного припинення транзиту російського газу через територію України. Також українська компанія готує заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки України за такого розвитку.

Як у Брюсселі під час круглого столу щодо майбутнього транзиту газу територією України зауважив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв, Україна, зокрема, готується створити додаткові сховища газу, передає Укрінформ.

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"Ця робота зараз триває, і це має забезпечити нашу енергетичну безпеку. Ми працюємо також над збільшенням спроможностей щодо імпорту з Європейського Союзу, і є переконаними, що термінали зрідженого газу будуть повною мірою спроможними замістити російський газ, якщо "Газпром" вирішить обрати такий варіант (припинити транзит через територію України – 24 канал). І третє, якщо розглядати обсяги поставок газу в Україну за іншими шляхами", – підкреслив він.

За словами Коболєва, сьогодні багато інших країн і газових дилерів також створюють додаткові можливості щодо постачання газу в самій Європі, а вона вже є здатною вистояти у потенційній газовій кризі.

"Тож коротка відповідь: більше сховищ, і більше зрідженого газу", – підсумував керівник "Нафтогазу".

Чинний контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" щодо транзиту російського газу через територію України завершуються 31 грудня 2019 року, відтак вже 1 січня 2012-8го сторони мають укласти нову угоду. Наприкінці січня за підсумками тристоронньої зустрічі щодо газових питань за участю представників України, Росії та Європейського Союзу міністр закордонних справ Павло Клімкін сповістив, що "Газпром" запропонував продовжити чинні контракти навіть без проведення будь-яких консультацій.

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Проте вже наприкінці березня Андрій Коболєв заявив, що "Газпром" уже почав офіційно повідомляти країни, які межують з Україною або залежать від її транзиту, що з початку 2020 року транзиту газу через її територію не буде. Водночас він усе ж сподівається, що новий незалежний оператор української ГТС усе ж підпише контракт з росіянами.