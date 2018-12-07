Як виглядає проект багатоповерхівок, які у Львові збудує Міноборони

Виконавчий комітет Львівської міськради погодив будівництво двох житлових будинків на вулиці Мечнікова у Львові.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні 7 грудня.

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Замовниками цього будівництва є ТзОВ "Глобус Буд" та управління розвідки Міністерства оборони України.

Проект передбачає будівництво на ділянці площею 0,6 гектара на вулиці Мечникова, 16 двох багатоквартирних житлових будинків із підземними паркінгами. Щоправда, перед цим на вказаному місці мають знести вже існуючі споруди.

В одному із шестиповерхових будинків буде 140 квартир і на його даху облаштують зелені насадження, пише Zaxid.net.

Другий будинок також матиме 6 поверхів, проте, на скільки точно квартир він буде розрахований поки не відомо.

Під будівлями планують облаштувати підземний паркінг, а на території між ними дитячий та спортивний майданчики.

Відомо, що 22 квартири у новобудовах вже передбачені для співробітників розвідки.

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Дивіться візуалізацію проекту:











Проект будівництва багатоповерхівок від Міноборони на вулиці Мечникова у Львові

Нагадаємо, напередодні у День Збройних сил України 6 грудня 125 українських військовослужбовців стали першими мешканцями гуртожитку нового типу у Старичах на Львівщині.