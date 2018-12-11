Як виглядає сучасний мультиспорткомплекс у селищі на Дніпропетровщині: фото

Не кожен обласний центр в Україні може похизуватись таким багатофункціональним спорткомплексом, який з'явився у селищі на Дніпропетровщині.

У селищі Слобожанське неподалік від Дніпра відкрили найбільший в області спортивний комплекс.

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Триповерхова споруда, яку зводили з нуля, включає великий спортзал площею понад 1300 метрів квадратних, трибуни на 280 місць. фітнес-зал, тренажерку і навіть зал для гри у більярд.



Спортзал площею понад 1300 м кв у Слобожанському

Підрядники наголошують, що під час будівництва цього мультиспорткомплексу, акцент робили не лише на його сучасному наповненні, але й на технологіях енергозбереження.

Так, фасад будівлі – вентильований, а всередині – спеціальна система кондиціонування, за допомогою якої у приміщенні в будь-яку пору року зможуть підтримувати комфортну температуру та рівень вологості.



Велика тренажерна зала у мультиспорткомплексі на Дніпропетровщині

Щодоби тут можуть займатись до 300 людей, а перші юні спортсмени вже оцінили переваги своєї майбутньої тренувальної бази. Кількома фото у своєму Facebook поділився заступник глави Мінрегіону Лев Парцхаладзе.



Перші відвідувачі сучасного мультиспорткомплексу на Дніпропетровщині

За задумом проектувальників, поруч зі спорткомплексом у Слобожанському ще має з'явитись басейн.



Поруч зі спорткомплексом у Слобожанському ще має з'явитись басейн

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян анонсував, що перший з часів незалежності новий аеропорт в Україні збудують саме на Дніпропетровщині.