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      Як виглядає сучасний мультиспорткомплекс у селищі на Дніпропетровщині: фото

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      Не кожен обласний центр в Україні може похизуватись таким багатофункціональним спорткомплексом, який з'явився у селищі на Дніпропетровщині.

      У селищі Слобожанське неподалік від Дніпра відкрили найбільший в області спортивний комплекс.

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      Триповерхова споруда, яку зводили з нуля, включає великий спортзал площею понад 1300 метрів квадратних, трибуни на 280 місць. фітнес-зал, тренажерку і навіть зал для гри у більярд.

      Дніпро спорткомплекс
      Спортзал площею понад 1300 м кв у Слобожанському

      Підрядники наголошують, що під час будівництва цього мультиспорткомплексу, акцент робили не лише на його сучасному наповненні, але й на технологіях енергозбереження.

      Так, фасад будівлі – вентильований, а всередині – спеціальна система кондиціонування, за допомогою якої у приміщенні в будь-яку пору року зможуть підтримувати комфортну температуру та рівень вологості.

      спортзал тренажери Дніпро Слобожанське
      Велика тренажерна зала у мультиспорткомплексі на Дніпропетровщині

      Щодоби тут можуть займатись до 300 людей, а перші юні спортсмени вже оцінили переваги своєї майбутньої тренувальної бази. Кількома фото у своєму Facebook поділився заступник глави Мінрегіону Лев Парцхаладзе.

      діти спорткомплекс Слобожанське Дніпро
      Перші відвідувачі сучасного мультиспорткомплексу на Дніпропетровщині

      За задумом проектувальників, поруч зі спорткомплексом у Слобожанському ще має з'явитись басейн.

      басейн спорткомплекс Дніпро
      Поруч зі спорткомплексом у Слобожанському ще має з'явитись басейн

      Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян анонсував, що перший з часів незалежності новий аеропорт в Україні збудують саме на Дніпропетровщині.

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      Теги: Спорт Новини України Новини нерухомості Новини нерухомості України Будівництво Новини Дніпра Фотоновини
      Джерело: 24 канал
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