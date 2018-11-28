З 26 листопада до 26 грудня 2018 року на території 10 областей України почав діяти воєнний стан.

Ще до затвердження відповідного указу Верховною Радою Президент України Петро Порошенко запевнив, що запровадження воєнного стану жодним чином не зачепить права та свободи звичайних українців, натомість стосуватиметься здебільшого військових підприємств.

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Спеціалісти порталу domik.ua проаналізували, як запровадження воєнного стану в Україні позначиться на ринку нерухомості.

По стрибку курсу долара та євро вже можна зробити висновок, що економічні наслідки із запровадженням воєнного стану в країні таки будуть.

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Як змінився курс валют після прийняття рішення про воєнний стан?Після голосування за запровадження воєнного стану у Верховній Раді 26 листопада, у вівторок, 27 листопада, валюта несуттєво дододала у ціні в порівнянні з показниками понеділка. Так, долар подорожчав на 9 копійок і його офіційний курс становив 7 гривень 89 копійок. Євро зросло трохи більше – на 15 копійок, його офіційний курс був зафіксований на рівні 31 гривню 70 копійок.

А як це позначиться на ринку нерухомості?

Вторинний ринок нерухомості

За прогнозами спеціалістів, різка зміна курсу гривні призведе до "ступору" на вторинному ринку. Оскільки покупці навряд чи захочуть купувати квартири за старими цінами, а продавцям, у свою чергу, знадобиться приблизно квартал, щоб зрозуміти ситуацію на ринку і знизити ціни.

Первинний ринок нерухомості

Аналітики зазначають, що нестабільність на валютному ринку зможуть вигідно використати ті, хто саме планує придбати житло в новобудові.

Більшість забудовників прив'язують ціну своїх об'єктів до курсу долара США. Якщо курс гривні різко обвалиться, то у власників валютних заощаджень буде час, щоб зробити вигідний обмін і купити квартиру в новобудові у забудовників, які не підвищать ціну в гривні.

Низка забудовників в Україні все ж декларує ціну на житло у своїх новобудовах в національній валюті і запевняють, автоматично не підвищуватимуть вартість квадратних метрів при зміні курсу гривні.

Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

Що треба знати про воєнний стан в Україні: дивіться відео