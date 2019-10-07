Як залучити інвестиції та інвесторів в Україну?

Іноземні інвестори чекають рішучих кроків від нового уряду. Позитивна тенденція вже помітна, але досі залишається невідповідність між задекларованим та реальністю.

Нещодавно президент під час офіційного візиту до Польщі анонсував понад 70 законопроєктів стосовно захисту бізнесу. Очевидно, що подібні ініціативи є дуже важливими з точки зору інвестиційної привабливості України.

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Цікавим буде порівняння із Польщею, адже наші країни схожі за структурою населення при цьому ВВП там у 5 разів вищий за український. За даними компанії Ernst&Young у 2018 році за рівнем інвестиційної привабливості серед європейських країн, Польща посіла 6-те місце, Україна до визначеної 20 взагалі не увійшла. Україна більша за територією, у нас є чорноземи та інші природні ресурси, вигідне територіальне розташування, населення України більше, але наша економіка значно відстає від польської. Очевидно, що проблема тут у підході до управління державою, що впливає і на інвестиційну привабливість України.

Зростання економіки – те, на чому зараз необхідно зосередитися, як ніколи. Це буквально питання виживання нашої країни. Очевидно, що для розвитку та позитивної динаміки важливо працювати над залученням інвестицій в Україну. Про це заявив і прем'єр-міністр Олексій Гончарук, назвавши прямі інвестиції одним з ключових факторів економічного зростання, над яким зараз працює уряд.

Інвестор зацікавлений приходити в Україну через високу маржинальність прибутку, але ризики досить високі. За останні роки майже неможливо було щось створити через корупційну складову на всіх рівнях, починаючи з держкадастру, який просто так не видасть жодну довідку – це завжди був дуже потужний корупційний орган, далі дозвіл на початок робіт, екологія, податкова, митниця, СБУ… Інвестор міг стикатися з цими проблемами на кожному етапі, починаючи від перешкод з боку органів влади і рейдерства – практики, яка досить поширена в Україні як зі сторони бізнес-партнерів, так і контрагентів.

Зараз ми спостерігаємо позитивну тенденцію, президент Зеленський вже вніс зміни до складу Національної інвестиційної ради та призначив секретарем ради – Давида Арахамію. Як було вказано вище – анонсовано понад 70 законопроєктів стосовно захисту бізнесу, запущено Антикорупційний суд, НБУ знизив облікову ставку, що добре вплине на інвестиційні рішення, агентство Fitch переглянуло рейтинг України і прогнозує позитивні зміни.

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Проте зараз все ще залишається невідповідність між задекларованим та реальністю. Старі кадри, правила та схеми залишилися. Зрозуміло, що для реальних змін потрібен час, але Україні зараз просто необхідні рішучі реформи, які мають стати шоковою терапією для старої системи.

Вкрай важливо забезпечити чесні, відкриті, прозорі конкурси на всі важливі посади – реформувати кадрову службу та менеджмент державних підприємств. Кількість працівників має бути зменшена, а зарплати підвищені. Спеціалісти мають обов'язково навчатися проєктному менеджменту і працювати проєктно, а не процесно, як це відбувається зараз.

Ще один важливий пункт – діджиталізація послуг, над якою працює новий уряд, адже це забезпечує мінімізацію людського фактора прирозв'язанні важливих питань, надання довідок та дозволів. Відсутність посередника у вигляді чиновника, який може вимагати хабар, одразу мінімізує корупційну складову. Зараз є велика необхідність у державно-приватному партнерстві, нам потрібна дієва інституція, яка буде комплексно працювати з інвестором та забезпечить зелений коридор з усіх питань, без бюрократії та перешкод.

В Україні ще у 2016 році було створено Національну інвестиційну раду – орган, мета якого розвивати інвестиційний потенціал України, сприяти захисту прав інвесторів, займатися законодавчим забезпеченням інвестиційної діяльності. Проте одна справа – задекларувати ці завдання, а зовсім інша – реалізовувати.

Працювати з інвестором необхідно системно, Національна інвестиційна рада, яку очолює президент, має діяти активно, отримувати постійний зворотний зв'язок з приводу порушень та випадків корупції. Інвестор має розуміти, що є певна державна інституція, до якої можна звернутися з будь-яких питань та щодо будь-яких органів, які зловживають владою та заважають будувати чесний бізнес. Тільки за таких умов, коли міжнародний інвестор розумітиме, що його права в Україні захищені, що є можливість прямого зв'язку з владою, яка гарантує дотримання законів всіма державними установами, стане можливим залучення значних коштів в Україну та розвиток економіки. Подібні принципи вже задекларовані новим урядом, а інвестор миттєво відреагує, якщо побачить реальні рішучі кроки у цьому напрямку.

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