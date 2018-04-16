Як зараз почувається отруєний екс-шпигун Скрипаль: РосЗМІ оприлюднили заяву медиків
Співробітники лікарні, в якій перебуває отруєний у Солсбері колишній російський військовий розвідник Сергій Скрипаль, переконують, що чоловік вже не перебуває у критичному стані, щоправда, як і раніше, потребує лікування.
Про це повідомляє російська інформаційна агенція "РИА Новости" з посиланням на заяву медиків.
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"Після інциденту в Солсбері 4 березня один пацієнт (60-річний чоловік) залишається в палаті лікарні ... Він поправляється і не перебуває у критичному стані", – зазначається у заяві.
Крім того, за словами журналістів, лікарня не наводить подробиць стану Скрипаля та способів його лікування.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що доньку колишнього розвідника Сергія Скрипаля – Юлію – вже виписали з лікарні та перевезли у безпечне місце. За інформацією ЗМІ, зараз вона перебуває на території військової бази.
Хто такий Сергій Скрипаль? Це колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими у шпигунстві.
4 березня 2018 року його разом з донькою Юлією було отруєно у британському місті Солсбері. У підсумку бох доправили до реанімації у критичному стані.
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