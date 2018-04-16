Як зараз почувається отруєний екс-шпигун Скрипаль: РосЗМІ оприлюднили заяву медиків

Співробітники лікарні, в якій перебуває отруєний у Солсбері колишній російський військовий розвідник Сергій Скрипаль, переконують, що чоловік вже не перебуває у критичному стані, щоправда, як і раніше, потребує лікування.

Про це повідомляє російська інформаційна агенція "РИА Новости" з посиланням на заяву медиків.

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"Після інциденту в Солсбері 4 березня один пацієнт (60-річний чоловік) залишається в палаті лікарні ... Він поправляється і не перебуває у критичному стані", – зазначається у заяві.

Крім того, за словами журналістів, лікарня не наводить подробиць стану Скрипаля та способів його лікування.