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Як зупинити старіння тіла: вчені відкрили ефективний метод

1902 Читать новость на русском
Як зупинити старіння тіла
Як зупинити старіння тіла / svidok.online

Дослідники зуміли зістарити мишей і омолодити їх, керуючи активністю генів у мітохондріях.

Таку властивість виявили науковці з Університету Алабами в Бірмінгемі, йдеться у статті з результатами дослідження у журналі Cell Death & Disease

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Вони внесли у ДНК мітохондрій гризунів мутацію, яка зачіпає ген POLG, який кодує фермент ДНК-полімеразу гамма. Це з'єднання локалізоване у мітохондріях і бере участь в реплікації і репарації мітохондріальної ДНК. 

Пошкодження гену POLG викликає порушення функцій мітохондрій, зокрема, дисфункцію окисного фосфорилювання (один з найважливіших компонентів клітинного дихання), що сприяє менш ефективному запасанню енергії. А це призводить до розвитку ознак старіння – появи зморшок, втрати волосся та інше.

У запліднену яйцеклітину мишей дослідники внесли додаткову копію гена POLG з мутацією. Ця дефектна ДНК починає брати участь у виробництві полімерази лише у присутності антибіотика доксицикліну (напівсинтетичний антибіотик).

via GIPHY

Доксициклін почали додавати у їжу і воду генетично модифікованих тварин, коли ті мали по 8 тижнів. Через 2 тижні прийому антибіотика у мишей почали проявлятися ознаки старіння. Чорна шерсть почала сивіти і випадати, шкіра – зморщуватися, а хребет – скривлюватися.

Припинення споживання доксицикліну, що блокувало активність мутантної копії гену POLG, збільшувало вміст мітохондріальної ДНК. Це сприяло ослабленню і майже повному зникненню симптомів старіння у гризунів.

Таке спостереження процесу омолодження у мишей при відновленні функції мітохондрій було проведено вперше.

Що таке мітохондрія? Це двомембранна органела, присутня у більшості клітин еукаріот. Їх ще називають "клітинними електростанціями", тому що вони перетворюють молекули поживних речовин на енергію через окисне фосфорилювання.

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Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Довголіття Медицина
Джерело: 24 Канал
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