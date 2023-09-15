Позитивний знак, – Устінова сказала, навіщо США призначили спецпредставницю з відбудови України

Сполучені Штати вірять у перемогу нашої країни й вже розпочинають роботу над післявоєнною відбудовою. Так, американський президент Джо Байден призначив спецпредставницю з економічного відновлення України.

Процес відновлення координуватиме Пенні Пріцкер. Ця новини великий позитивний знак для України. Таку думку 24 Каналу висловила нардепка, керівниця ТСК для контролю за використанням озброєння Олександра Устінова.

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Сполучені Штати мислять стратегічно

Родина Пенні Пріцкер одна з найбагатших в Америці й після повномасштабного вторгнення хотіла приїхати в Україну. До того ж сім'я Пріцкер має українське коріння. Її дідусь був українцем й в 19 столітті емігрували до США.

Американці мислять стратегічно, на відмінно від українців, які думають категоріями, як дожити до завтра, як виграти невелику битву чи як закрити на ніч небо. Ми, на жаль, живемо сьогоднішнім днем,

– мовила нардепка.

США думають стратегічно й розуміють, що їм треба вже працювати зі своїми бізнесами та компаніями для того, аби показувати їм, що в Україні є майбутнє, а також залучати їх на маленькі проєкти з реконструкції для того, щоб вони потім могли сюди заходити.

"Це гарний знак, тому що це насамперед підтримка України, можливості відкриття спільних підприємств. Фактично відкриття дверей для бізнесу в Україні", – додала Устінова.

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Треба залучати виробників

Зараз питання так званої страховки від війни вирішили європейці й частково вирішили в США. Держава за свої гроші страхуватиме компанії, які заходитимуть в Україну, від ризику, пов'язаного з війною. Наприклад, якщо ти відкриваєш виробництво і в нього потім прилітає ракета, то держава має відшкодувати.

Я знаю, що європейці це вже роблять, якщо це зроблять і американці, то це значно допоможе Україні залучати виробників,

– зазначила нардепка.

Зараз українці з одного боку говорять про реконструкцію та відновлення, а з іншого боку про те, що в Україну вже треба залучати виробників, які можуть працювати над відбудовою країни, будівництвом майданчиків для F-16, виробництвом деталей для техніки, яку передають партнери тощо.

Ми вже можемо робити більшість запчастин для американських гаубиць M777. Зараз їх треба залучати в Україну, адже це зменшить вартість виробництва. Залучення виробників в Україну має бути однієї з наших пріоритетних цілей,

– додатково Устінова.

Наразі військові бюджети усіх країн світу ростуть. 10 років тому світ знищував та продавав озброєння, а зараз всі нарощують виробництво.

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