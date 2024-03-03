"Ворог має локальні успіхи": у ЗСУ розповіли про ситуацію на Авдіївському напрямку

Наразі ситуація на Авдіївському напрямку стабілізується, наші сили стримують ворога. Водночас бої у цьому регіоні тривають.

Російські загарбники мають локальні успіхи на Авдіївському напрямку. Про це в етері телемарафону повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій.

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Оперативна ситуація стабілізується

Згідно з оприлюдненою інформацією, протягом останньої доби наші захисники відбили 14 атак російських загарбників на Авдіївському напрямку.

За тими даними, які підтверджені, в районі населених пунктів, які всіх цікавлять, (Бердичі, Орлівка, Тоненьке – 24 Канал) оперативна обстановка стабілізується. Там наші сили стримують ворога в межах цих населених пунктів. Тривають бойові дії,

– розповів речник Сил обороги Таврійського напрямку.

Зокрема, він зауважив, що станом на зараз немає підстав говорити про захоплення вказаних населених пунктів.

За його словами, лінія бойового зіткнення має свою динаміку.

Ворог подекуди має локальні успіхи щодо деяких позицій. Це, наприклад, коли вогневі позиції просто знищуються артилерією, тоді особовий склад перегруповується, відходить на інші більш вигідні позиції,

– наголосив Дмитро Лиховій.

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