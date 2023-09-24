Триває просування ЗСУ в районах Вербового та Бахмута: карта боїв за 24 вересня

Україна продовжує контрнаступ на Запорізькому напрямку, а також в районі Бахмута на Донеччині. Росіяни намагаються відновлювати втрачені позиції, однак їм не вдається здобути успіх.

Як повідомляють в командуванні української армії 24 вересня, лише за минулу добу відбулось 20 бойових зіткнень між нашими захисниками та російськими окупантами. Водночас ворог не припиняв обстріли цивільних об'єктів.

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Контрнаступ на Вербове продовжується

Власне, на Мелітопольському напрямку на Запоріжжі тривають активні бойові дії. У районі села Вербового Пологівського району продовжується витіснення противника із займаних позицій та закріплення на досягнутих рубежах.

Розташування Вербового на Запоріжжі: дивіться на карті від DeepState

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони України Олександр Тарнавський констатував, що нашим бійцям нещодавно вдалось прорвали оборону ворога під Вербовим.

Водночас в Інституті вивчення війни наголосили, що ворог ще має бойові позиції та укріплені смуги на цій ділянці фронту, тому говорити про звільнення населеного пункту не варто передчасно.

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Бахмутський напрямок і загалом Схід

На Бахмутській ділянці фронту Збройні Сили продовжують здійснювати контрнаступальні операції. Разом з тим противник намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області, але успіху не мав.

Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах,

– констатували в Генштабі.

Окрім того, українські бійці продовжують тримати оборону:

в районі Авдіївки Донецької області, де окупанти постійно безрезультатно намагаються атакувати;

в районі Мар'їнки та Побєди, де було понад 10 невдалих спроб витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій;

в районі Білогорівки на Лиманському напрямку, де також загарбники не припиняють атаки.

Ситуація на східних напрямках фронту: дивіться на карті від DeepState

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомляв, що наші військові уже контролюють трасу на Донеччині, що сполучає Горлівку та Бахмут.

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За його словами, це дозволить в найближчій перспективі звільнити місто Бахмут, перед тим його оточивши. Загалом стало це все можливим завдяки деокупації Кліщіївки.

Що відбувається на Херсонщині, в Криму

На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та завдають успішних ударів по тилу противника.

Водночас пані міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала українців покинути Крим, якщо вони досі цього не зробили.

Вкотре прошу українців за можливості виїхати з Криму. Перечекати деокупацію півострова на підконтрольній території або в третіх країнах,

– написала посадовиця.

Важливо, що все частіше на півострові лунають вибухи. Вони є сигналами для окупантів, що їм слід якомога скоріше забиратися з Криму. Зокрема, 22 вересня ракети атакували штаб Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі.