"Щоб муха не пролетіла": Ігнат відповів, чи є в Україні регіон зі щільною ППО

Росіяни майже щодня атакують українські міста ракетами та дронами. Повітряні сили ЗСУ ефективно збивають ворожі цілі. Проте, на жаль, наявних засобів ППО все ще недостатньо, щоб повністю закрити небо.

Україна отримала від партнерів широку номенклатуру засобів протиповітряної оборони, але в кількості зенітно-ракетних засобів є нестача. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає 24 Канал.

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"Умовно щільної протиповітряної оборони зараз немає фактично ніде. Так, щоб муха не пролетіла. Однак ППО постійно посилюється", – сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Засобів ППО треба більше

Нині щільність української ППО полягає саме в захисті об'єктів критичної інфраструктури. Зокрема, об'єктів паливно-енергетичного сектору, портової інфраструктури на Півдні. Навіть продовольчі об'єкти – це теж критична інфраструктура, від якої залежить життя в Україні.

Засоби ППО розташовуватимемо максимально щільно, наскільки це можливо, щоб захищати й Південь країни,

– наголосив Ігнат.

Мобільні вогневі групи вже доволі ефективніше працюють на Півдні України. У ніч проти 6 листопада росіяни атакували Одещину, застосувавши різні типи ракет: балістичну "Іскандер-М", протикорабельну "Онікс", 2 протилокаційні Х-31 та 2 керовані авіаційні Х-59. Частину російських ракет Повітряні сили ЗСУ знищили, а для ліквідації решти – треба відповідні засоби.

Інколи вдається 100% знищити, а інколи ворожі ракети долають системи ППО,

– додав сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Як зазначив Ігнат, територія України велика, а радіус ураження засобів ППО невеликий, тому важливо мати необхідну кількість ППО й боєприпасів.

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