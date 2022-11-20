Залякування не спрацюють: Гуменюк назвала міста, які все ще хоче захопити Росія на Півдні

Окупанти продовжують робити все можливе для того, щоб сіяти паніку. Зокрема серед мешканців тих територій, які вдалося звільнити від росіян. На цьому наголосила Наталія Гуменюк.

Під час телемарафону речниця ОК "Південь" зазначила, що розслаблятися не варто нікому. Зокрема мешканцям Херсонської області та територій, які вдалося деокупувати.

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Загроза зберігається, ЗСУ не сидять без діла

За словами Гуменюк, намагання посіяти паніку серед мирного населення – звичний почерк окупантів та їхньої пропаганди. І саме на мешканців як Херсонщини, так і решти звільнених територій вороги чинитимуть максимальний тиск. Вони намагатимуться переконати, що невдовзі повернуться. І робиться це свідомо для залякування мешканців.

Пам'ятаємо, що вони просто з 24 лютого продовжують так званий марш у напрямку Одеси. Миколаїв, Одеса і Херсон завжди були у них на вустах, і вони не припиняли цієї риторики,

– наголошує Гуменюк.

Водночас вона підкреслила, що ЗСУ не сидять без діла. Наші військові закріплюють результати, яких вдалося досягнути на звільнених територіях тієї ж Херсонщини. За її словами, захисники України не дозволять, щоб окупанти ані психологічно, ані на військовому напрямку тиснули на цивільних. І саме з цією метою ворога будуть гнати далі, рідну землю – боронити, а з пропагандою – боротися.

Яка ситуація на Херсонщині зараз

Передовсім почнемо з аналізу з Інституту з вивчення війни. У ньому розповіли, куди окупанти перекинули свої війська, які відійшли з правобережжя Херсонщини. За словами укладачів звіту, ними посилили бійців на Луганщині, Донеччині, а також Запоріжжі. Для ворога це надзвичайно важливо, адже таким чином він отримав можливість посилити оборону на Донбасі.

Тим часом до Херсона напередодні прибув перший з 24 лютого потяг. З київського вокзалу він виїхав 18 листопада об 22:14, а вже наступного ранку його зустрічали мешканці звільненого від ворога міста.

В області й самому Херсоні катастрофічні проблеми з комунікаціями та зв'язком. Ворог понищив і покрав усе, що лиш зміг. В обласному центрі розгорнули пункти зі Starlink, де люди можуть під'єднатися до мережі та поспілкуватися з рідними.

Що ж стосується електроенергії, то її обіцяють повернути. У ДТЕК, правда, пояснили, що для цього знадобиться місяць. Але це за оптимістичним сценарієм.

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