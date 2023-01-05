Чи здатна Україна себе захистити: Кулеба прокоментував можливість вступу у війну країн Заходу

Поки Україна самотужки, однак за допомогою західного озброєння, ліквідовує російських окупантів. Глава міністерства закордонних справ в інтерв'ю журналістам відповів, чи проситиме Київ партнерів відправляти свої війська в нашу державу.

Країни Європи та Сполучені Штати Америки від початку повномасштабного вторгнення демонструють непохитну підтримку Збройним Силам. Водночас зі слів очільника МЗС Дмитра Кулеби зрозуміло, що Україна не буде просити партнерів про залучення до збройного протистояння свої регулярні війська.

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"Україна здатна сама себе захистити"

Глава відомства констатував, що Україна ніколи не просила інші країни допомагати військами у боротьбі з російською агресією. За словами Кулеби, Київ впевнений у силах української армії та у її здатності захистити нашу державу. Саме такі слова він озвучив, відповідаючи на питання про участь іноземних військових в російсько-українській війні.

Ми ніколи, я наголошую, ніколи, навіть у найтемніші моменти не просили іноземних солдатів приходити на нашу землю. Ми ніколи не просили інші країни надсилати війська в Україну. Ми розуміємо, що це наша країна і ми захищатимемо її, і це правда,

– підкреслив міністр.

Однак він наголосив, що Україна надалі проситиме союзників активно передавати нам озброєння. Танки, артилерія та системи ППО нам потрібні для того, аби здолати армію, що переважає ЗСУ як за чисельним складом, так і за кількістю зброї.

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