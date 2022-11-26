"У темряви нема шансів": Зеленський показав російські удари по енергетиці та незламних українців
Джерело:Володимир Зеленський
Росія не може занурити Україну у темряву, тому що світло несуть українці. Президент показав наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі та подякував хоробрим героям, які боронять світло як у буквальному, так і переносному сенсі.
Володимир Зеленський опублікував емоційно відео, у якому показав частину зруйнованої росіянами енергетичної інфраструктури та хоробрих українців, які продовжують жити та працювати у темряві зі світлом у серці.
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Темрява сюди не дійшла
На відео видно, яких збитків завдає країна-терористка українській енергетичній інфраструктурі. Глава держави показав десятки кадрів зі зруйнованими ТЕЦ і ТЕС – і це лише частина від усіх прильотів.
Також там показані українські міста, які поринули в темряву, проте не зламали дух українців. Хоч це й складно, українці попри все несуть тепло та світло всередині себе. Адже краще пожити без світла, ніж з Росією.
Також на відео можна побачити лікарів, які оперують в операційній без світла з налобними ліхтариками, захисників, які боронять нашу землю, відчайдушних пожежників, які намагаються приборкати вогонь на об'єктах, а також хоробрих електриків, які роблять все для того, щоб повернути електроенергію у домівки українців.
Пам'яті всіх, хто віддав життя, боронячи світло… Світлі серця українців сильніші за будь-яку темряву! Дякую всім, хто боронить наше світло! Хто долає та забезпечує це своєю хоробрістю!,
– написав президент.
Яка ситуація з електроенергією в Україні зараз
- В Україні немає жодної теплової та гідроелектростанції, яку б не обстріляла Росія. При цьому найбільша у Європі АЕС, Запорізька, залишається окупованою.
- Наразі в Україні серйозний дефіцит електроенергії – можна генерувати лише 30% від потреб споживання. Ремонтні бригади працюють цілодобово, щоб повернути українцям світло.
- Станом на 25 листопада відновили свою роботу всі атомні електростанції на території України.
- Генерація продовжує нарощувати потужність. У ДТЕК сподіваються, що до графіків відключень, які діяли до останньої масованої атаки 23 листопада, можна буде повернутись у понеділок 28 листопада.
Як підготуватися до відключення світла / Картинка 24 каналу
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