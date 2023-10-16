Компенсують ними втрати: у Силах оборони сказали, хто воює за росіян на Сході

Військове керівництво Росії зігнало на Схід України чималу кількість солдатів і кинуло їх на штурм. У такий спосіб ворог сподівається зупинити успішний наступ Збройних Сил на Півдні країни.

Керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш розповів 24 Каналу, які підрозділи нині воюють на Східному напрямку.

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Угруповання дуже різні

На Сході перебувають парашутно-десантні підрозділи, але їх використовують не за призначенням – застосовують як “елітну” піхоту. Росіяни сформували підрозділи з мешканців так званих квазі республік "ЛДНР". На Східному напрямку зосереджений бойовий армійський резерв.

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На південь від Бахмута десь на 2 – 3 лінії стоїть "Ахмат". Війська Рамзана Кадирова виконують роль загороджувальних загонів. Крім того, там розташовані танкові підрозділи, які перебувають в окремих мотострілецьких бригадах та полках, що підсилені танками та артилерією.

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Як росіяни потрапляють у "Шторм-Z"

Підрозділи "Шторм-Z" присутні практично всюди, зазначив Євлаш. Ними окупанти компенсують втрати особового складу. Бійців "Шторм-Z" ніхто не рахує і їх не шкода.

На території країни-агресора працює жорстка репресивна машина, завдяки якій дуже просто набирають нових солдатів.

Яскравий випадок, коли ми спілкувалися з одним полоненим поблизу Білогорівки. Він нам розповідав, що в Росії його двічі зупиняла поліція через тонування скла. На третій раз його забрали та відправили в навчальний центр. Через два тижні він вже опинився на фронті й потрапив у полон. Весь його підрозділ було знищено,

– сказав керівник пресслужби Східного угруповання військ.

За його словами, у "Шторм-Z" потрапити нескладно. Для цього використовують не центральні області Росії, а глибинку. Наприклад, 25 армія набрана з Заволжя, Передуралля та інших районів.

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